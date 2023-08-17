面对山洪泥石流该如何自救

陕西省西安市长安区滦镇街道喂子坪村鸡窝子组山洪泥石流灾害现场（无人机照片）。新华社记者 邹竞一摄

【长知识】

近期，我国多地发生了严重的山洪、泥石流灾害。8月10日凌晨，在甘肃省白银市景泰县喜泉镇马场山区域，7名群众在野外突遇山洪，5人被洪水冲走并全部遇难；8月11日，受短时局部强降雨影响，陕西省西安市长安区滦镇街道突发山洪、泥石流灾害，造成人员伤亡……

山洪、泥石流往往来势凶猛，容易造成人员伤亡和财产损失。那么，最近为何此类灾害频发？我们在野外游玩时该注意什么？科技日报记者就此采访了相关专家。

应急管理部宣传教育中心研究员张英告诉科技日报记者，近期我国大部分地区受季风气候影响，不仅短时、高强度的局地暴雨频繁发生，长时、大范围的全流域降雨也时有发生。在城市，暴雨容易引发内涝，此时应减少出行，绕开容易积水的路段，不能冒险涉水通过；在山区，连日降雨会导致山体和土壤饱和度高，容易引发山洪、泥石流等次生灾害。

正值暑期，很多家庭都会选择外出旅游，进山寻一处清凉的人越来越多。“山区是山洪的高发地区，该区域地形较陡，降雨后产流和汇流都较快，容易形成急剧涨落的洪峰，不要在河道露营。泥石流常与山洪相伴，具有突发性强、水量集中、破坏力强等特点。”张英补充道。

面对可能发生的危险，我们应该如何避险自救？

张英介绍，大家出行前应关注气象预报和权威部门发布的预警信息，山区居民要熟悉当地的地质灾害隐患点。遇到雷雨天，大家不要前往山岳型、峡谷型、涉水型景区；当雷电交加时，不要在旷野、树下、电线杆旁、高坡上躲避。

除此之外，张英提醒道，大家在野外出游时应严格遵守当地的有关规定，详细阅读相关部门发布的公告，不要为了图新鲜、享幽静而擅自进入未开发、未对公众开放的保护区、峡谷、无人岛、海滩等“野景点”。

“若不幸遭遇山洪、泥石流，一定要先保持冷静。”张英说，“我们不要沿着行洪方向跑，要向洪流两侧高处快速躲避；千万不要轻易涉水过河、游泳逃生。如果不慎被卷入洪水中，要尽可能抓住固定的或能漂浮的物品。”

张英还特别提到，在山区游玩时，大家一定要警惕低频声响，留意是否听到类似火车轰鸣声或闷雷声，如果声音越来越大，地面出现震颤的时候，说明上游泥石流已经形成，应立即朝与泥石流呈垂直方向的两侧逃生。