血液因子可让衰老大脑“逆转时光”

已经衰老的大脑能逆转时光变回年轻吗？其中的关键可能是一种血小板因子。据16日同时发表在《自然》《自然·衰老》和《自然·通讯》上的3篇论文，美国加州大学旧金山分校和澳大利亚昆士兰大学的3个研究团队将血小板第Ⅳ因子（PF4）确定为逆转衰老的共同信使——3种独立的对衰老的干预措施，包括寿命蛋白klotho注射、年轻血液输送和运动，焦点都聚集在这一血小板因子上。

PF4储存在血小板中，此次研究让科学家震惊：PF4其实是一种“认知增强剂”，在它的影响下，老年小鼠恢复了中年的敏锐度，年轻的老鼠则变得更聪明。

在3项逆衰研究中，寿命蛋白klotho是由肾脏、大脑组织表达的天然蛋白质。此前研究已发现无论年少还是年老小鼠，klotho蛋白片段治疗都可改善其大脑功能。但科学家知道它的作用肯定是间接的，因为注射到体内的klotho分子从未到达大脑。现在，团队发现其中的联系正是PF4：在注射klotho后由血小板释放。

另一项研究来自异种共生领域，即通过血液循环将两只动物连结在一起的实验，其中年老动物会变得更年轻，大脑也更有学习能力。后续研究中，团队发现年轻的血浆含有更多的PF4，仅将PF4注射到年老动物体内，其恢复作用也非常明显。团队选取了22个月大的老鼠，相当于70多岁的人，PF4使它们恢复到30多岁至40多岁时的功能。

在运动研究中，人们已知锻炼可保持头脑敏捷，但最新研究发现，其关键是运动后血小板会将PF4释放到血液中。这一团队在单独测试PF4的实验中同样发现它改善了老年动物的认知能力。

研究人员总结称，人们现在可以“瞄准”血小板的效用，抵消与年龄相关的认知能力下降。

对抗衰老带来的大脑能力“滑坡”，吸引力十分巨大。此次的发现据说让科学家们“惊掉下巴”，简单来说，血液因子PF4的逆衰效果是使免疫系统看起来更年轻，它减少了所有活跃的促衰老免疫因子，让大脑炎症减少、可塑性增强，最终，认知能力也得到了提升。可能有人会说，运动难道不是简易且副作用最小的方式吗？但对很多有健康问题、行动不便或年事已高的人来说，锻炼几乎是不可能的，而从不同角度发现共同的逆衰关键，正是适用所有人的药物研发的着手点。