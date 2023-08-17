即将出伏暑热未消 当心“秋老虎”发威

8月20日出伏，今年的伏天即将正式结束。

历史学者、天津社科院研究员罗澍伟介绍，伏，代表一年中“宜伏不宜动”的最热时日，每年的“三伏”大都在7月中旬到8月中旬之间。

告别了“三伏”，是不是意味着告别了夏天呢？

罗澍伟认为，理论上说应是如此，但由于我国幅员辽阔，大部分地区仍会处在炎炎夏日当中，不会马上凉爽，人们还要当心“秋老虎”发威。

所谓“秋老虎”，是指出伏后短时间回热到35摄氏度以上的天气，大多发生在每年公历8月下旬至9月上旬，气候特征是早晚清凉、午后高温暴晒。

“‘秋老虎’有时来得早，有时来得晚，有时还会去而复返。清代的《清嘉录》总结说：‘处暑后，天气犹暄，约再历十八日而始凉’。‘秋老虎’带来的暑热天气依然要维持半个月以上，但总的来说空气湿度大减，昼夜温差开始增大。”罗澍伟说。

出伏后天气日渐干燥，人们易患干咳少痰、口干舌燥、鼻咽不适等“秋燥”之症；又由于天气由热转凉，很多人易感疲劳，也就是民间常说的“秋乏”。

罗澍伟结合民间传统和养生专家的建议说，对付“秋燥”，首先是及时补充身体水分，经常喝稀饭、清茶、菜汤、豆浆等；常食清热生津、养阴润肺的食物，如萝卜、蜂蜜、菠菜、番茄、芹菜、薯类、莲藕、银耳、百合以及各种新上市的时鲜水果；一日三餐，应多清淡，少油腻，注意增酸少辛，合理饮食。

为有效驱除“秋乏”，罗澍伟建议，若遇天高云淡的爽朗秋光，要到户外走走，适当做些有氧运动，如爬山、慢跑、散步、做操等；经常按摩和梳理头发，保持头脑清醒；适时调节情绪，保持良好心境，缓解压力；注意劳逸结合，早睡早起及午间小憩。