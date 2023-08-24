建驿站贴心服务 助参保重点保障（办实事 解民忧）

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建设驿站，方便纳凉、吃饭和充电；优先参保，实现工伤保险基本全覆盖；听取建议，积极解决新就业形态劳动者各类诉求……主题教育开展以来，湖北武汉市梳理出新就业形态劳动者急难愁盼系列问题，不断落实服务举措，让他们的各项权益得到更全面的保障。

8月中旬，湖北武汉市天气炎热。中午最热的时候，正是武汉著名美食街江汉区万松园路上外卖骑手最忙碌的时段之一。各家餐厅前，骑手们你来我往，步履匆匆。

在许多门店外卖取餐点前，记者都能看到醒目标识：“天气炎热，骑手小哥喝点水！”“骑手免费领冰饮啦！”酸梅汤、柠檬水……每家店面免费送骑手的还不是白开水，大多是各家店的招牌饮品。

夏季“送清凉”活动是武汉开展的关爱新就业形态劳动者项目中的一项。每天有37.3万名快递小哥、网约车司机等新就业形态劳动者，在武汉城区来往穿梭。天气酷热难当，他们工作间隙有没有歇歇脚、吃口饭的地方？网约车司机的电动汽车、外卖骑手的电动自行车，充电是否方便？风里来，雨里去，万一发生意外伤害，他们是否有社保等保障？

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，武汉市对新就业形态劳动者进行了广泛的调研摸底，梳理出急难愁盼的问题，由武汉市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（以下简称“两新工委”）整合16家职能部门资源，出台年度项目清单，随着项目的逐步落实，新就业形态劳动者各项权益得到更全面的保障，也得到了全社会越来越多的关爱。

利用空间建驿站

服务举措更务实

“充电桩能再增加一些吗？”“能不能建个公共卫生间？”……8月8日上午，在硚口区汉江湾驿站（网约车司机之家），记者看到，一个大邮桶上贴满了一条条五颜六色的爱心形便笺纸条，上面写着到此充电、歇脚的网约车司机师傅留下的小心愿，而大多数留言下面都画着对钩。

“画钩的代表这些心愿我们已经落实了。”汉江湾驿站管理员袁琼自豪地说。正在驿站里一边纳凉、一边等待车辆充电的网约车司机王亮也说：“一进停车场就有个卫生间，是今年才建好的。旁边的便利店里有快捷简餐，对我们网约车司机还打折，便宜实惠。”

近年来，为服务新就业形态劳动者，武汉市利用街道社区党群服务中心、电动车充电站、物流园区等空间资源，建成了600个“江城蜂巢”、20个网约车司机之家。今年以来，在扎实调研、征求小哥意见的基础上，各级两新工委、社区居委会推出的服务举措更加贴心、务实。如网约车司机之家回应司机诉求，办成了新建公共卫生间、降低停车收费、配套自助洗车服务等实事，而一些“江城蜂巢”则提供夏季免费冷饮供应、免费体检、免费理发、社保代办、发布招聘信息等服务。

顺丰快递员周全已在这个行业工作了7年，对近来的变化，他深有感触：“以前夏天送快递很辛苦，带的水喝完了，买矿泉水还不舍得。现在很多地方都能喝到免费的水，还有很多纳凉点，吃饭、上厕所也方便多了，工作环境越来越好。”

优先参保工伤险

意外时刻有保障

早上7：30，40岁出头的快递员王军华已经来到网点整理货物，开始准备一天的工作。

“腿伤全好了吧？”汉阳区归元寺极兔速递网点经理晏美玉关心地问。

“好了好了，就是上楼梯还有点疼。”王军华说。

几个月前，王军华在送货时不小心踩到一处湿滑的地面，“扑通”一声摔倒，造成了髌骨骨折，晏美玉闻讯后第一时间把他送到医院。住了八九天院，交了1.9万元医疗费，还在家休息了一个多月没收入，王军华心里非常着急。

没想到，出院一个月后，晏美玉就给他打来电话：“1.9万元医疗费，工伤保险报销了1.8万多元，别担心了！”

据统计，快递员职业风险较高，但有近1/3未参加工伤保险。缺乏社会保障，是快递员们最急难愁盼的事情之一。为了保障快递员的合法权益，市委两新工委发布相关政策，市人社局、市快递行业党委印发文件明确快递行业用工主体按快递业工伤保险基准费率0.4%优先参保工伤险，并享受阶段性费率减半的优惠政策。

政策措施出台后，推动落地还需做大量工作。“我们举办了8场培训会，累计培训350人次。印发5000余套‘快递企业、快递网点参加工伤保险政策小贴士’，涵盖工伤保险缴费比例、办理流程、赔付待遇等政策，并公示各区经办部门联系方式，发放到2000多个快递网点。”市快递行业党委相关负责同志说。

截至目前，全市快递行业有23580人参加“五险”，累计有11663名快递小哥优先参保工伤险，实现工伤保险基本全覆盖。此外，武汉还在全市明确23家定点医院，为快递员、网约配送员开通医疗急救“绿色通道”，为4.1万名新就业形态劳动者赠送武汉城市圈职工重大疾病医疗互助；列支经费780万元为新就业形态劳动者购买意外伤害保险进行补贴。

定期召开恳谈会

收集诉求解难题

“原来我们不少师傅通过线上、线下各种渠道向公司反映抽成比例偏高的问题，公司也开了多次协商会，今年真的把抽成比例降下来了，收入不变的情况下，我每天可以少跑1—2小时，多点时间休息陪家人。”在武汉市洪山区烽火创新谷风韵出行“司机之家”里歇脚的网约车司机刘修峰说。

一旁的崔涛师傅也很满意：“我过去也在其他网约车平台工作过，平台的抽成比例一般在25%—30%，现在风韵出行的抽成比例在22%—23%。而且对退役军人有建军节免抽佣活动，对女同志有妇女节免抽佣活动，还有元旦、春节、中秋等重大节日免抽佣活动，让大家感到很温暖。”

平台的抽成比例，与网约车司机的收入直接相关，今年出台的《2023年武汉市网约车平台公司降低过高抽成工作方案》直击网约车司机最关心的问题。“经过研究，我们将降低抽佣政策与引导党员、退役军人亮身份，鼓励司机学雷锋做好事结合起来，既落实了政策要求，也提高了企业的服务质量。”武汉风韵出行信息科技有限公司党总支书记、总经理刘绥群说。今年以来，风韵出行平台共上报好人好事4776件，平台予以司机现金奖励77810元。

为了让新就业形态劳动者的合理诉求得到积极回应，武汉市委两新工委指导平台企业建立了“新就业形态劳动者—党员新就业形态劳动者—企业党组织”的诉求表达机制，定期召开恳谈会，听取意见建议。

同时，积极推动新就业形态劳动者注册“江城小蜜蜂”信息化平台，其中“我的诉求”功能模块，可以随时收集他们关于权益维护、行业治理方面诉求。对于这些诉求，涉及企业的，由企业党组织主动办理或行业党委督促企业研究解决，涉及行业管理和基层治理的，由行业管理部门和街道社会党组织统筹解决。目前，武汉市委两新工委共受理新就业形态劳动者各类诉求538条，协助解决430件。

现在，新就业形态劳动者的获得感越来越高，职业荣誉感越来越强，许多人都参加了“江城骑手服务队”“江城小蜜蜂”等志愿服务，参与助老助残、爱心送考等活动，对在街头发现的井盖破损、电线乱搭、房屋违建等问题通过“随手拍”上报有关部门，成为社会基层治理的有生力量。

《 人民日报 》（ 2023年08月24日 14 版）