西北“秋老虎”势头猛游客应做足准备科学出游

游客在甘肃省敦煌市阳关景区游览。新华社发（张晓亮摄）

◎新华社记者 王紫轩 王 朋

记者从甘肃省气象局了解到，8月以来，甘肃河西、陇东南等地持续“高烧”，同时伴有大风、沙尘、雷雨、短时强降雨等极端天气。专家提示，西北“秋老虎”势头猛、“变脸快”，游客应做足准备，科学出游。

立秋以来，甘肃酒泉、武威、陇南、白银等地接连发布高温橙色预警信号，部分地区最高气温可达37摄氏度以上，敦煌市部分地区一度突破40摄氏度。同时，白银、陇南、张掖、金昌等地接连发布不同级别暴雨预警，部分地区最大小时雨强达50毫米以上。

气象部门指出，甘肃河西、陇东南地区景点分布较密集，是人们来甘旅行的首选地。今年以来，莫高窟、嘉峪关等著名“打卡地”更是游客爆满，一票难求。不过，这些地区气候干燥，往往是高温的多发地带，同时昼夜温差较大，尤其是河西的沙漠、戈壁地带，植被相对偏少，缺乏遮蔽物，不科学的出游方式容易影响旅游体验。

专家提示，今年的末伏于8月19日结束，天气虽然转凉，但是西北地区冷热、干湿交替明显，气候更加多变。建议游览时做好攻略，及时关注气象预警，根据天气状况调整计划。

旅居河西地区时，游客要备好口罩、帽子、头巾、雨具及各类衣物，避免晒伤、吸入沙尘或感冒。晴天出行应避开中午太阳直晒的最热时段，避免长时间暴晒或剧烈运动，及时休息、补充水分，一旦出现不适，要及时就医。对未开发的沙漠、戈壁要心存敬畏，不贸然自驾、徒步。