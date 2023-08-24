降温颈圈走红但有些人需慎用

◎通讯员 刘 港 本报记者 韩 荣

今年立秋以来，“秋老虎”持续发威，我国多地持续出现高温天气，局地最高气温甚至突破40摄氏度。

最近，被称为“避暑神器”的降温颈圈颇受消费者的欢迎。相关商家称，这款神奇的冰颈圈不需要充电就能够实现降温。

那么，降温颈圈是怎么送清凉的？它的安全性如何？科技日报记者就此采访了相关专家。

记者了解到，降温颈圈的外层是由热塑性聚氨酯弹性体（TPU）材料制成的，该材料具有耐油、耐水、耐霉菌的特性，也经常被用于加工手机壳、智能手表表带、鞋底等物件；降温颈圈的内层填充物为相变材料（PCM），它具有降温功能。

“降温颈圈能实现降温主要靠内层填充的相变材料。”太原理工大学材料学院高分子材料系教授马彦龙在接受科技日报记者采访时解释道，物质有固相、液相、气相三相，物质从一种相转变为另一种相的过程被称为相变。

马彦龙告诉记者，相变材料是指随温度变化而改变形态并能大量吸收或释放热量的物质。

以固—液相变材料为例，当达到相变材料会熔化的温度时，相变材料会出现从固相到液相的相变，在熔化的过程中，相变材料会吸收并储存大量的热；当相变材料冷却时，在一定的温度范围内，其储存的热量会散发到环境中去，进行从液相到固相的逆相变。

“我们常说‘下雪不冷，消雪冷’，就是这个道理。当雪变为水或水蒸气时，会吸收部分热量。”马彦龙说，降温颈圈中填充的相变材料在从固体转变成液体时，会吸收大量的热，从而给人体降温。降温项圈里填充的相变材料为正构烷，该材料的相变温度约为28摄氏度，这一温度一般会让人感觉比较舒适。

那么，使用该产品对健康是否有影响？

专家建议，要尽量避免长时间佩戴降温项圈。高温天气下，人们颈部容易出汗，长时间佩戴降温颈圈，其与颈部皮肤反复摩擦，可能会刺激局部皮肤，诱发湿疹、毛囊炎等皮肤疾病。除此之外，对热塑性聚氨酯弹性体材料过敏的人群，易因佩戴降温颈圈诱发刺激性接触性皮炎。

同时，佩戴期间大家应注意与降温颈圈接触的皮肤是否有不适感，有寒冷性荨麻疹、雷诺氏病等病史的人也应谨慎佩戴。

相关专家还提醒，降温颈圈的填充物为正构烷，该物质具有可燃性，故应使其远离火源和高温场所，使用环境不超过50摄氏度，不宜放在幼童和宠物能接触到的地方。