健康咨询“零距离” 第三届“人民健康之星”科普行动走进西安

为普及慢病防治知识，提高患者慢病管理能力，8月22日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会提供学术支持，以岭药业、众信医药共同参与的第三届“人民健康之星”科普行动走进陕西西安。多位知名专家为近百名居民提供了慢病筛查、健康咨询和安全用药普及等健康服务。

第三届“人民健康之星”科普行动陕西站启动

“处暑”来临，这个节气代表着炎热的夏天即将过去，但是暑热天气的余威仍在，此时对于心脑血管疾病患者却十分“凶险”。河北省中医药学会会员董敬凯提醒，夏秋之交气温有所下降且昼夜温差大，血管遇冷刺激收缩，极易诱发心血管疾病。中老年患者应保持规律的生活方式，忌烟酒，不过度熬夜，还应保持适量运动。慢病患者要严格控制血压并在医生指导下服用药物，不可随意加药、减药或断药。

陕西众信医药超市连锁有限公司运营总监张金玲说，本次科普行动旨在普及疾病防控知识，引导、激励群众了解、掌握科普知识，促进公民健康素养提升，以降低慢性病发病率。她表示，众信医药将为更好地服务广大民众健康事业而努力，助力更多消费者践行、分享健康生活方式。

以岭药业华西区负责人陈军介绍说，以岭药业将继续推动“人民健康之星”科普行动全面围绕慢病人群展开，传播健康知识，普及具有中医特色的慢病防治理念，挖掘、分享优秀的慢病管理案例，帮助更多慢病患者学习到优秀的慢病管理经验，以助力提升全民健康素养。

活动现场，燕君心驿通络操队为在场嘉宾带来了一场“中华通络操”表演。据了解，中华通络操是以中医络病理论为指导，运用通络养生八字“通络、养精、动形、静神”文化精髓，融合了五禽戏、太极拳、八段锦等养生功法，吸收中华养生文化，具有动作优美、舒展圆活、调和气血等特点。

此外，现场还开展慢病筛查与健康咨询，为中老年人群提供身体检查、用药咨询、疾病管理等健康服务。现场捐赠《通络护心脑》书籍500册，中老年人可于8月23日在众信医药三十一店、京兆西航店等多处门店免费领取。

现场开展慢病筛查服务

人民健康相关负责人表示，期望通过“人民健康之星”科普行动，带动社会各方积极参与支持，帮助更多慢病患者获得丰富、实用的慢病管理经验，提升生活质量，让更多老年人拥有幸福、健康的晚年，以助力健康老龄化。

据了解，第三届“人民健康之星”科普行动将继续以线上线下相结合的方式，联动全国30个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店展开，面向药剂师、药店会员以及普通大众开展，以科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式，在全国范围引导、激励更多人了解掌握健康科普知识，践行健康生活方式，让更多的慢病患者能获得慢病管理好经验，提升慢病患者生活质量。（张慧丹）