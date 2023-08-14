“家庭友好卡通动物形象征集”活动结果公示

为进一步营造家庭友好的社会环境，推动生育支持政策体系建设工作，中国计划生育协会依托人民健康作为发布平台，组织实施“家庭友好卡通动物形象征集”活动。活动征集以动物形象为设计原型的抽象化卡通设计作品，以表达温馨、健康、关爱、支持、包容、互助的家庭友好社会氛围。

活动于6月5日启动，于7月、8月已完成征集，共征集作品300余幅，经过作品查重、两轮评议和专家复审，并根据专家复审意见进行了修改完善，最终评选出6幅优秀作品。现对优秀作品进行公示，接受社会监督。公示期为2023年8月14日至8月18日17时。

公众如对作品内容及作者署名有异议，可将证明材料发至邮箱：jkzg@people.cn，或拨打电话010-65367969联系。

“家庭友好卡通动物形象征集”活动优秀作品公示

作品：《幸福鸳鸯》 作者：张依琦

作品介绍：该作品的主体卡通动物形象为鸳鸯，选择这种卡通动物是因为鸳鸯是中国传统吉祥物形象，在西方称鸳鸯为“中国鸭子”(Mandarin Duck)，可见鸳鸯代表着中国的一张独特名片。古语常云“只羡鸳鸯不羡仙”，意在形容鸳鸯夫妻琴瑟和鸣的美好关系。现代科学也告诉我们，鸳鸯不仅对爱情忠贞不渝，也对家庭十分忠诚。夫妻一旦结合，总是协力保护与养育孩子。

该作品画面中有5只卡通形象，父母与孩子相依，就连即将出世的小宝宝，也被父母与哥哥姐姐呵护在当中，表达了父母与子女幸福和谐的家庭友好观念。

除主体卡通动物外，该作品还画出了莲叶、露水、湖面、莲花，均为中国传统风格中的经典元素。莲叶从鸳鸯父母双肩探出，为孩子遮挡掉落的露水，表现了父母双方共同协力，撑起家庭一片天的寓意；露水挂落在莲叶上，清澈透明，有家庭齐心、雨过天睛的暗示；碧绿湖水，如同广博浩大的中国，容纳万千家庭；水中莲花，与“出淤泥而不染”的中华美好品质相得益彰，正意味着我们的祖国在蓬勃的时代托起每一小小家庭，助其如莲花般绽放，纯洁、美好、和睦！

该作品在构图上极具特色，形成一个汉字“家”。露水作点，莲叶作宝盖头，叶下鸳鸯家庭与碧水莲花，汇成“家”字宝盖下的多重比划，揭示着中国源远流长的家庭友好文化，因血脉相承，国家呵护，流传至今！此外，该作品将鸳鸯古画中的传统色彩与现代手绘相结合，色彩丰富，色调清新，赏心悦目，是对当代中国家庭友好的诚挚希冀。

作品：《夫妻共担育儿责任一一企鹅爸爸在行动》

提交单位：宁波市江北区计生协

作品介绍：该作品的主体卡通动物形象为帝企鹅，选择这种卡通动物是因为帝企鹅的形象萌宠可爱，帝企鹅父母从产蛋开始轮流照看小企鹅宝宝，在冰天雪地中分工合作，相互信任的理念和做法与新型家庭婚育文化所倡导的“夫妻共担育儿责任”高度契合。

该作品画面中有5只卡通形象，以全家福的姿态，展现了父母和三个子女共同培育的美满家庭。

该作品色调明快、构图简洁，企鹅妈妈脸上洋溢着幸福的笑容，体现了在企鹅爸爸共同承担育儿责任的友好氛围下，家庭和谐美满的景象。三只可爱的企鹅宝宝代表当前国家倡导的三孩政策，鼓励更多的家庭优生优育。最小的企鹅宝宝手持印有“人口”会标的气球，凸显了计生协的主体元素，表达儿童在良好的家庭环境下无忧无虑成长的美好愿景。

作品：《相亲相爱的熊猫一家》作者：郭羽丰

作品介绍：该作品的主体卡通动物形象为熊猫，选择这种卡通动物是因为大熊猫是我国的国宝，是我国独有的生物，也是我国与各个国家友好往来的文化“使者”，大熊猫胖胖的身子，肥肥的四肢，大眼睛，小耳朵，黑眼圈，它既有熊的笨拙，也有猫的可爱。

该作品画面中有5只卡通形象，熊猫爸爸在吹竹笛，熊猫妈妈在执扇起舞，熊猫宝宝在一起玩耍，表达了一家五口其乐融融的家庭友好状态。

除主体卡通动物外，该作品还画出了竹叶，竹笛，竹扇，此创作表达了竹叶是大熊猫赖以生存的环境，竹笛是中国特有的有悠久历史的乐器，竹扇也是充满国风之韵。

该作品在色调中比较统一，颜色丰富，构图严谨合理，体现出来了熊猫一家人其乐融融的景象。

作品：《幸福五重奏》作者：周易铭

作品介绍：该作品的主体卡通动物形象为天鹅，选择这种卡通动物是因为其配对一旦形成终生不变，很少中途解体，且其对雏鸟极为爱护，其特性与生育友好、代际支持、儿童成长等价值理念都比较契合，是家庭友好形象的典型代表。

该作品画面中有5只卡通形象，天鹅爸爸妈妈将脖颈弯成心形、天鹅宝宝们在水面愉快嬉戏姿态，表达了父母恩爱、子女友好和谐的家庭友好观念。除主体卡通动物外，该作品还画出了水面与水中植物，此创作表达了环境友好、政策友好的涵义。

该作品中，一只天鹅用蓝色主色调，代表理智与稳重，领带与衬衫的装饰代表家庭成员努力工作，积极承担家庭责任；另外一只天鹅用红色与粉色主色调，代表温柔与温暖，围裙与花朵装饰代表顾家体贴；小天鹅中，哥哥眼含笑意，佩戴五角星“勋章”，象征做好弟弟妹妹的榜样；弟弟头戴蓝色帽子、妹妹头戴红色花环，表情灵动。画面整体偏冷色调，给人清凉舒适之感；动物形象作为其中的暖色，给人温馨祥和之感。

作品：《快乐一家子》作者：赵书艺

作品介绍：该作品的主体卡通动物形象为小鸭子，选择这种卡通动物是因为小鸭子是一种非常温柔可爱的动物，很容易和其他鸭子和谐相处。在传统文化中鸭子象征着美满幸福的生活，代表着夫妻恩爱和温馨相依的家庭。同时，鸭子还被认为是一种传统的婚礼礼物，象征新人的幸福和甜蜜。

该作品画面中有5只卡通形象，步调一致的行走姿态表达了父母与孩子相亲相爱的家庭友好观念。

该作品运用多种鲜艳色彩搭配，凸显出活泼轻松的感觉，图中一只鸭子与其他鸭子的距离不同，丰富了画面，增添了一些童趣。

作品：《其乐绒融》作者：赵轩

作品介绍：该作品的主体卡通动物形象为中国的家燕，选择这种卡通动物是因为燕子在中国传统文化是吉祥如意的象征，同时燕子具有友爱互助、母慈子孝，雏燕反哺报恩老燕的特征，体现着和谐温暖、友善互助的家庭观念。

该作品画面中有5只卡通形象，以燕子父母怀抱3只小燕的姿态，表达了父母和三个子女其乐融融的家庭友好观念。

该作品在构图上较为对称，翅膀构成圆满的轮廓，色彩提取了橙色作为腮红，色调鲜明，用颜色深浅区分老燕和小燕，细节上3只小燕相互怀抱表现家庭美满的观念。