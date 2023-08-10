每日30克坚果或降抑郁风险

科技日报北京8月9日电 （记者刘霞）西班牙科学家开展的一项新研究指出，无论是酒吧里的花生，还是沙拉里的核桃，坚果可为心理健康带来意想不到的好处。每天只需30克坚果，就足以获得抗炎功效，将抑郁症的风险降低17%。相关论文刊登于最新一期《临床营养学》杂志。

研究人员检查了13500多名年龄介于37—73岁的英国人的数据，这些人在研究开始时没有抑郁症。研究团队记录了参与者的坚果食用量，包括无盐杏仁、腰果、开心果、腌或烤坚果和花生。参与者接受了5年时间的随访，在此期间，8%的参与者被诊断出罹患了抑郁症。分析显示，与不食用坚果的人相比，低至中度食用坚果（相当于每天30克）可降低17%的抑郁症风险。一份30克的坚果大约相当于20颗杏仁、10颗巴西坚果、15颗腰果、40颗花生或30颗开心果。

研究团队指出，这一发现与其他生活方式和健康因素无关，坚果对大脑的抗炎和抗氧化作用可能是导致这一结果的原因。

论文第一作者、斯蒂利亚-拉曼恰大学的布鲁诺·比佐泽罗·佩罗尼表示，这一最新研究结果突出了食用坚果的另一个好处：将抑郁症风险降低了17%。与不食用坚果相比，经常食用低至中等数量的坚果与抑郁症的风险较低有关。由于饮食是一种可改变的生活方式，未来的长期临床试验应该评估食用坚果是否是预防成年人抑郁症的有效策略。