哪些病适合看中医？就医时注意啥？一文了解！

在日常生活中，很多人一生病就犯了难：我是该看西医还是该看中医呢？今天小编总结了常见疾病中更适合看中医的6种情况，以及中医在应对一些急症上的看家本领、看中医需要注意什么等相关内容。

看中医需要注意什么？

中医看诊疾病会分科，而诊疗疾病的思维通常是“整体”的，常见的功能失调性疾病往往都可以选择中医治疗。中医注重人体功能失调的改善，诸如“气血不足”、“脾虚”、“痰湿”、“阴虚”一类的中医名词，仅仅是对当前人体功能失调状态的描述；这些名词对中医同行交流有一定的参考价值，对患者本身而言实际意义并不大。看诊中医时，不必把精力放在了解医生的“说法”上，而要注意听清医嘱。看中医时还需要注意以下几点：

找适合看自身疾病的中医

中医学科的特殊性，很难达成完全一致的理论观点，开的方子不同，只能说明治疗的思路或者切入点不同。看病好的中医，都是学有专科，攻有专长，比如有些擅长于妇科病，有些擅长于更年期疾病，还有些擅长于肿瘤，或者外科疮疡病等等，可以通过病人的口口相传，也可以通过医院及网络上的资料介绍，了解到哪个医生看哪方面病专长一些，有针对性的去挂号看病，常常可以节约时间，不走弯路，事半功倍，达到理想的治疗效果。

携带病历资料和检查结果

病症在其他地方就诊过的，建议带好相关的检查报告、出院病历或方药底方等等，有助于医生判断病情了解治疗情况，避免“同类无效”的用药思路。中医开方或治疗多依据患者的具体症状、舌苔及脉象，虽然可以不依赖现代医学检查，但也是重要的参考。

选择合适的就诊时间

当今社会，生活节奏快速，患者就医也是灵活掌握自己方便的时间就医，但是还是要注意一下几点就医时间：刚刚饭后，运动完后，或者情绪波动，经期都会对中医诊脉有所影响。虽然，医生会判断影响的因素，但也会掩盖轻微的本质征象。

就诊时描述病情需注意

中医诊病要求医者心平气和，病者要气息调和。先要将本次最想解决的病痛说出来，并告知持续时间或发作频率；如有多个症状，可以按轻重程度先重后轻来描述。

描述后医生会围绕症状询问一些具体细节，注意听清问题直接回答。切忌流水帐式叙说病情，甚至从数年、数十年前曾有而现在没有的症状讲自己的“辛酸史”，这对医生整理疾病的发病过程无益，甚至误导医生决策。

问诊结束或同时，医生会同时看舌象、诊脉，之后会开方或准备进行治疗。此时不要着急问问题，请让医生凝神思考。待开完药后，有不尽事宜可以提问沟通，确保听清医嘱并需照医嘱建议执行。

关于复诊

中医治疗慢性病通常需要复诊调整方药或治疗方案，即在药临近吃完时再来就诊。不要长期吃一个方子或者某一中成药，因为症状变化身体的功能状态也有了改变，原来的方子可能不适合现在的身体状况。

复诊时跟医生沟通，最好先表达已经好转的症状再说未好转的症状，最后说新出现的症状，便于医生整理思路做出正确的判断。复诊时需注意要如实跟医生叙述病情，不要怕医生面子上不好看而说一些模棱两可的话，比如吃中药后胃难受，不要以为“中药就是这样，忍一忍就过去了”这种情况通常是选药不当造成的。

关于穿着

看诊时最好穿宽松舒适的衣物，接受针灸治疗的患者要注意穿松腿口或袖口的衣物便于暴露治疗部位。

选择中药和服药的方法

看完病以后，抓药，可以选择在看病的地方，也可以选择你家住址附近的药房；煎药，可以选择自煎，也可以选择药房代煎；喝药，要按照医生的嘱咐，一般药房装药的袋子上会有煎药，服药的方法，如果医生没有时间，药量，服法的特殊要求，就按照中药袋子上的说明去做即可。医生开方的时候您千万不要问问题，打乱医生的思路，应该说一些前面遗漏的症状和情况，让医生时刻抓住对判断问题有价值的线索。

看中医时需谨遵医嘱

忌口是因疾病而忌，而不是因药而忌，忌口的目的是让疾病更快恢复，所以许多忌口的药物尽量不要去吃。

（综合自：人民好医生客户端、中国中医、陕西中医等）