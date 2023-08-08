立秋之后如何养生？这份指南请收好

今日，我们迎来秋天的第一个节气——立秋。立秋，揪着盛夏的尾巴到来，虽然名字有“秋”，但暑热不减，是二十四节气中仅次于大暑、小暑的第三热节气。

河南中医药大学第一附属医院主治医师李亮平在接受人民网记者采访时表示，立秋后，白天仍然炎热，但早晚寒气将渐盛。身体较为虚弱的人要避免寒气入侵，在起居方面最好做到早睡早起。

“立秋虽然标志着秋季的开始，但立秋后的一段时间内气温通常还是较高，空气湿度也还是很大。”李亮平说，此时不妨适当多喝点绿豆粥、荷叶粥、红小豆粥、红枣莲子粥、山药粥等食物。同时，可以多食银耳、百合、蜂蜜、核桃、芝麻、梨等滋润的食品，既清热又润燥，也可以通过多吃蔬菜、水果来降暑祛热，还可及时补充体内维生素和矿物质。蔬菜应选择新鲜汁多的，如黄瓜、冬瓜、西红柿、芹菜等。水果应食用养阴生津之品，如苹果、葡萄、西瓜、梨、香蕉。

李亮平提示，立秋之后生食大量瓜类、水果容易引发胃、肠道疾患。因此，脾胃虚寒者不宜食用过多。对于一些脾胃虚弱、消化不良的人群，也不要多食滋腻的养阴之品，否则，容易加重食欲不振、消化不良等症状。脾胃虚弱者若适当多喝点具有健脾利湿作用的薏米粥、扁豆粥，则对身体大有裨益。

李亮平还表示，中医理论认为，秋属金，内应于肺，肺在志为悲（忧），悲忧易伤肺，肺气虚则机体对不良刺激的耐受性下降，情绪比较容易低落。秋天要特别注意情绪调适，做到内心宁静、心情舒畅，遇到伤感之事应主动排解。