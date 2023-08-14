洪水过后如何进行居家环境及物品清洁消毒？专家解读

近日，我国华北、东北等地出现极端降雨，引发洪涝和地质灾害。武汉大学人民医院（湖北省人民医院）感控办副主任叶青在接受人民网记者采访时介绍，洪涝灾害后应积极开展环境卫生处理和消杀防疫，确保灾后无大疫。受洪水影响的家庭，应及时进行居家环境和物品的清洁消毒，这对预防疾病发生非常重要。

叶青表示，对于仅因雨量过大等原因，导致室内进水的高层住户，只需要清理干净积水、保持清洁干燥即可。低层受淹的房间，则需要做到先清理、后清洁消毒、再回迁。

叶青提示，对于被淹的房间或居家建筑物，首先应检查墙壁是否有裂缝、歪斜，房柱是否有腐烂、空鼓起皮，整个建筑是否有局部下沉等现象。如出现问题应对建筑物临时加固，在确保安全的基础上，再开始清理室内环境。地下室如果积水较多，需要根据情况分批抽出，避免短时间全部抽出可能出现的结构损坏、墙体坍塌。

叶青说，进行清污时，尤其是带院落的家庭，需要清理淤泥、垃圾，甚至动物尸体和粪便，清除生活污水和各种积水等。如果在积水的表面有石油类的物质存在，需先联系专业人员将石油类物质去除之后，再清除积水。若家中进水有明显污染物，或积水超过3天，建议用清水彻底冲洗后再进行消毒。

在进行房屋清洁前，可对室内物品进行分类，保留易清洁消毒的物品，对于吸水性强而难以干燥、消毒的物品，可酌情丢弃。在洪水和泥浆中暴露过的外包装破损的食品、饮料、药品等不应再使用，建议丢弃。

房屋清洁时，首先彻底清洁墙壁、家用电器、地板、家具等较为坚硬的表面，并用热水和普通清洁剂配制的溶液擦拭。其次，清洗所有柔软织物，包括床品、衣物、儿童玩具等。为减少微生物孳生所带来的健康风险，房屋清洁过程中及结束后，可用风扇等增加空气流通。另外，清洁房屋时所穿衣物也需仔细清洁与消毒。

“消毒重点是受到污染的地面、物表、餐饮具、衣物等，对未受到明显污染的场所和物品，不必漫无目的开展全方位消毒。” 叶青提示。

叶青建议，针对受污水污染地面及家具、物品，清洁后可使用有效氯500mg/L的含氯消毒液或1000mg/L的季铵盐等消毒剂喷洒或擦拭消毒，30分钟后用清水擦净，喷洒时以喷湿为度。居室空气一般不需要消毒，可将门窗全部打开通风，还可用风扇、空调、除湿机加快清除房间水分。

对餐饮具的消毒，首选煮沸消毒，煮沸时间15分钟以上，也可用有效氯250～500mg/L的含氯消毒液浸泡30分钟后，清水洗净或使用消毒柜消毒。

衣物及床上用品等一般仅需清洗干净后在阳光下曝晒即可。若沾染了明显可见的污染物，确需消毒处理的衣物，可选择有效氯500mg/L的含氯消毒液浸泡消毒，消毒后需用清水漂洗干净晾晒。因含氯消毒剂会造成衣物脱色，贵重衣物需谨慎使用含氯消毒液消毒。

叶青提醒，居家环境清洁消毒时，使用清洁剂和消毒剂前应仔细阅读说明书，并遵循产品标签上的使用说明，不要混合使用，以免对身体造成伤害。