当前，中国经济呈现恢复向好态势，餐饮消费在其中有着亮眼的表现。国家统计局数据显示，2023年上半年我国社会消费品零售总额达227588亿元、同比增长8.2%，其中的餐饮收入为24329亿元、同比增长21.4%。

无论是美食节上攒动的人头，还是餐厅门前等位的长龙，或是网上飙升的外卖订单，都是这组统计数据的现实折射，更是餐饮燃起人间烟火气的生动写照，映射出居民消费信心的回升。7月，国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》，明确提出“扩大餐饮服务消费。倡导健康餐饮消费、反对餐饮浪费，支持各地举办美食节，打造特色美食街区，开展餐饮促消费活动”。这表明餐饮服务消费已经成为我国扩大内需的重要着力点，迫切需要进一步发挥消费对经济发展的基础性作用，不断增强高质量发展的持久动力。

餐饮业是促消费、惠民生、稳就业的重点领域。“民以食为天”深刻反映“食”是人类生存与发展的基本需求。伴随着经济与社会发展，餐饮已经从满足基本温饱转向追求更高生活质量，多样化与个性化的餐饮需求驱动着餐饮业的供给侧改革。居民收入上升从需求端为促进餐饮消费提供了有力支撑，餐饮业发展从供给端为促进餐饮消费提供了有效牵引，在供需有机互动之下使餐饮成为消费规模庞大、消费潜力可观的领域。餐饮不仅是最终消费的重要组成部分，还可以通过产业链对关联产业发挥促进效应，通过餐饮需求规模扩张与结构优化进一步促进投资增长，从多途径多维度为有效激发经济活力提供“动力源”。

更好地满足餐饮消费需求，是改善人民生活水平、提高人民生活质量的重要途径。例如，大众餐饮需求强劲是目前餐饮市场火爆的重要推力，这是因为高性价比、物美价廉的大众餐饮能够较好地契合老百姓的餐饮需求，为广大老百姓提供更加便捷舒适的生活方式。再如，餐饮往往具有社交属性，很多情况下餐饮需求与社会交往需求相互交织，细分化的消费市场以及多元化的消费场景可以更好地满足社会交往需求，从而提升消费者的体验感和幸福感。

餐饮业是典型的劳动密集型产业，能够吸纳较多劳动力就业，对于稳定社会就业具有重要作用。餐饮的稳定就业作用不仅局限于解决社会稳定问题，而且有利于解决经济增长问题，通过稳就业来稳收入、稳消费、稳增长。由此可见，餐饮是关系国计民生的重要领域，一方面与满足人民日益增长的美好生活需要紧密相关，一方面与激发经济增长动能和激发经济活力密不可分。

当前，我国正在坚定实施扩大内需战略，加快构建新发展格局。餐饮消费是我国充分释放内需潜力的重要支撑点之一。如何更有效地扩大餐饮消费值得思考。第一，以餐饮市场细分化发展更好地对接市场需求，精准把握不同地区、不同人群的消费需求特点，加快拓展新的餐饮消费场景和消费品类，通过清晰的市场定位满足消费者对于极致性价比、精细体验感、绿色与健康饮食等不同方面的需求。第二，以餐饮业创新发展挖掘需求潜力。利用现代化信息技术赋能餐饮业模式创新与场景创新，促进供给与需求之间的高效对接，将潜在需求转化为现实需求。探索餐饮消费与文化、旅游、会展等融合创新发展，开辟更多餐饮消费新场景，强化餐饮消费需求的驱动力。第三，从产业链视角出发优化餐饮发展模式，促进种养殖基地、餐饮企业、消费者终端以及物流配送等环节之间的衔接配合，通过提升供应链与产业链现代化水平，提高效率，降低成本，保障安全。第四，以政府有效引导为激发餐饮消费需求提供有力支持，支持企业打造具有特色的餐饮品牌，发展具有引领效应的特色美食街区，鼓励餐饮企业数字化转型，多措并举助力餐饮业发展。

（作者：李兰冰，系南开大学中国式现代化发展研究院高级研究员、天津市中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）