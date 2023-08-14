人体“隐形手术刀”或能切除脑癌

美国索尔克生物研究所科学家发现，抗CTLA-4免疫疗法可显著提高患有胶质母细胞瘤的小鼠的存活率。这种疗法依赖于称为CD4+T细胞的免疫细胞浸润大脑，能触发永久驻留在大脑中的小胶质细胞对肿瘤的破坏活动，堪称人体“手术刀”。该研究结果11日发表在《免疫学》杂志上，显示了利用人体自身免疫细胞更有效对抗脑癌的潜力。

胶质母细胞瘤是最常见、最致命的脑癌，它生长迅速，可侵入并破坏健康脑组织。目前胶质母细胞瘤尚无有效的治疗方法，一旦确诊基本上就等于判了死刑。

当手术、化疗和放疗等标准癌症治疗都不再起效时，医生开始转向免疫疗法。这一疗法鼓励人体自身的免疫细胞寻找并摧毁癌细胞。此次，研究团队发现了3种在脑癌研究中被忽视的抗癌工具：抗CTLA-4免疫治疗药物、CD4+T细胞和小胶质细胞，它们可结合起来有效地攻击胶质母细胞瘤。

研究人员表示，CD4+T细胞和小胶质细胞建立的“伙伴关系”，会创造一种人们以前不知道的新型高效免疫反应：在将各个部分联系起来后，它们比以往任何时候都更接近于理解和治疗这一癌症难题。换句话说，通过将脑肿瘤周围的局部小胶质细胞转变为“肿瘤手术刀”，科学家正在尝试重新构建对胶质母细胞瘤的治疗。

团队接下来的目标是研究具有不同胶质母细胞瘤亚型的动物模型，以扩大他们对该疾病及其最佳治疗的了解。

传统的癌症疗法，例如进行肿瘤切除手术或化疗，往往是侵入性的。这就好比杀敌一千，自损八百——在杀死癌细胞的同时，对患者身体也带来损伤。近年来发展起来的癌症免疫疗法，重视激发人体自身的免疫机制来对抗癌细胞。这种方法有望在癌症治疗过程中减少对患者身体的侵害，同时取得更好的治疗效果。不仅仅是脑癌，免疫疗法在其他类型实体肿瘤的治疗上也取得一定进展。