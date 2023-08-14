气温再创新高 应对刻不容缓

世界气象组织等机构近日宣布，2023年7月是有气象记录以来全球平均气温最高的月份，而且可能是12万年以来的最热月份。

有关专家表示，在全球变暖的大背景下，出现破纪录高温并不意外，极端天气是气候变化造成的严酷现实，减少温室气体排放刻不容缓。

全球多地持续高温

美国西南部地区从6月份开始遭受热浪炙烤。亚利桑那州首府菲尼克斯（又称凤凰城）连续31天每天最高气温超43摄氏度，创下历史纪录。在号称“地表最热”的美国加州死亡谷国家公园，7月16日出现了52.5摄氏度的高温。热浪不仅给人们的日常生活带来困扰，也催生了严重的农作物病虫害，导致农作物大面积遭受损失。

日本媒体援引气象部门数据报道，今年7月日本全国平均气温达25.96摄氏度，为120多年来同期最高。东京中心城区今年7月有13天最高气温超过35摄氏度，为历史同期最多。高温导致中暑人数激增。日本总务省消防厅数据显示，截至7月30日，当月有35人因中暑死亡。7月24日至30日的一周全国共有超过1万人因中暑被送医急救。日本专家警告，酷暑可能增加疟疾、登革热等传染病扩散风险。

法国东部20多个省份7月7日至13日遭遇热浪袭击，波及该国约20%的居民。法国公共卫生部门数据显示，这轮热浪期间，相关地区包含各种原因在内的“超额死亡人数”至少有80人。7月中下旬，受地中海地区“热穹顶”效应的影响，高温气团闯入法国东南部，多地气温达到40摄氏度。

各国纷纷采取措施

面对持续高温，美国联邦政府近期宣布多项应对措施，包括发布高温危险警报、加强对建筑业和农业等高风险行业的检查、增加天气预报投入、扩大因热浪而干旱加剧的西部各州蓄水能力等。当地媒体还提出一系列防暑降温建议，如种植更多树木并建造遮阳降温设施、扩大避暑中心范围并延长开放时间等。

西班牙选择采取在街道上设置遮阳棚、对建筑进行降温改造等多种手段应对热浪。该国中部城市萨拉戈萨还启动了“阴影地图”计划，该交互式地图能清楚地显示街道上建筑物在特定日期和时间投射的阴影位置，方便市民们提前规划出行路线，避开被烈日暴晒的道路。

为应对日益频繁的热浪和干旱，法国巴黎市多年来一直在根据气候形势对城市进行改造。今年6月，巴黎市提出“巴黎适应2023”计划，内容包括在城市中增加树木和绿地、扩建公共区域遮阴设施、在公共区域新建饮水池和喷泉、建造具有降温功效的“冷屋顶”等。法国公共卫生部门今年还分别针对儿童、老年人、残障人士等制作了语音、海报、传单等不同形式的防暑指南。

减少排放迫在眉睫

欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局副局长萨曼莎·伯吉斯说：“我们刚刚见证了全球气温和全球海洋表面温度在7月份创下新纪录。这些纪录给人类和地球带来了可怕的后果，人类和地球都面临着越来越频繁和强烈的极端（天气）事件。”

世界气象组织气候服务部门主任克里斯·休伊特近日在联合国新闻发布会上说，破纪录高温“或许不应该令人意外”，随着大气中温室气体浓度持续上升，这种长期变暖将继续下去，气温纪录也将继续被打破。

世界气象组织秘书长塔拉斯表示，近期全球多地遭遇的热浪、干旱、洪水等极端天气是气候变化造成的严酷现实，也是对未来的预警。减少温室气体排放的需求比以往任何时候都更加迫切。

联合国秘书长古特雷斯日前警示说：“全球变暖的时代已经结束，全球沸腾的时代已然到来。”他呼吁国际社会在减排、气候适应和气候融资方面采取行动，以“阻止最坏的情况发生”。

（新华社记者）