中国智能家居行业前景广阔（专家解读）

据俄罗斯卫星通讯社报道，中国已成为全球最大的智能家居消费国，占全球50%—60%的市场份额。未来，随着人工智能技术的发展以及智能家居生态的不断进步，智能家居在中国的渗透率将加速提升。

德国斯塔蒂斯塔调查公司数据显示，预计到2026年，中国国内智能家居市场规模将达到453亿美元。

中国智能家居行业正迎来全面爆发期：一方面，智能家居市场规模不断扩大。中投产业研究院发布的数据显示，2022年，中国智能家居市场规模达到6515亿元人民币，近5年年均增长率达15%，发展势头迅猛。另一方面，行业发展提速的同时，也在提质。当前，中国智能家居设备品类正不断丰富，搭载语音识别等技术的高端家电走入越来越多百姓家。红顶奖组委会和捷孚凯市场咨询（中国）有限公司联合发布的《2021年高端家电市场白皮书》显示，近年来，国内高端家电销售数据明显好于中低端，中国家居市场正加速向高端化、套系化和场景化方向迈进。

中国智能家居消费火热，折射出中国消费结构的升级以及新的消费理念。随着中国经济社会不断发展和国民收入水平稳步提升，生活条件得到改善，购买力显著增强。据中国国家统计局数据，今年上半年，中国居民人均服务性消费支出占居民消费支出比重达44.5%，比上年同期上升1.7个百分点。随着消费升级加速，国民在智能家居方面的消费理念也在变化：其一，追求高品质生活，青睐更加便利化、智能化的家居产品；其二，追求绿色健康的生活方式，注重产品的环保性与安全性；其三，追求精致协调的外观设计，愿意为“高颜值”产品买单。

高消费水平与新消费理念为中国智能家居市场奠定了基础。此外，行业整体高速发展离不开政府、科技界与企业的多方努力。

——政府提供政策支持。今年7月，商务部等13部门印发《关于促进家居消费的若干措施》，围绕提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境四方面提出11条政策举措，旨在释放家居消费潜力，更好满足人民美好生活需要。

——科技界加快技术研发。目前，中国在5G、人工智能、区块链、物联网等众多关键技术领域加大投入、加强攻关，为智能家居行业的创新及拓展提供了技术支持。

——企业形成良性竞争。中国的智能终端厂商以及电信、通讯等企业不断更新，共同应对技术迭代、管理比拼、市场淘汰的压力与挑战，推动智能家居行业逐步形成相互竞争、相互协作的发展格局。

中国智能家居不仅在国内发展火热，近年来更热销海外，赢得国际消费者青睐。艺恩数据公布的《2023全球智能家居市场报告》显示，截至2022年，全球智能家居的市场规模已经突破1100亿美元，预计到2024年突破1500亿美元。中国已经成为全球最大的智能家居市场消费国，利润占全球市场20%—30%的份额。中国智能家居品牌丰富、产品多元、技术迭代快，呈现出向全球输出高性能、高性价比家居产品的态势。商线科技（深圳）有限公司等联合发布的《2022年智能家居行业出海营销报告》显示，目前，在世界50大智能家居企业列表中，中国大陆企业有17家，中国是上榜数量最多的国家，美国以15家企业上榜的成绩位居第二。随着海尔、小米、阿里巴巴、百度、华为等知名品牌企业相继加入，中国智能家居行业的增长势头更盛。

未来，中国智能家居领域进一步发展，有两个方面值得重点关注：一是平台之间的互联互通。当前，中国智能家居的平台接入率很高，但平台彼此间的连接能力有待提升，场景化发展相对滞后。因此，下一步还需实现由单品智能到全屋智慧、由被动控制到主动学习、由固定设备到移动互联的关键转变。二是用户隐私保护问题。智能家居产品需采集用户的个人数据，一旦泄露，消费者的隐私可能面临威胁。这就要求平台在实现互联互通的过程中对隐私和数据保护予以重视。同时，相关政策法规也需及时跟进。

（史珺涵采访整理）