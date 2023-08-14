助力螺蛳粉扩大海外“朋友圈”

“柳州螺蛳粉这种小吃很有特色，我希望能将它推荐给更多海外华侨华人。”加拿大归侨郑小振日前在广西柳州首次“打卡”螺蛳粉这一“网红”小吃后说。

近日，2023年“创业中华—华商八桂行”活动在柳州市举行。来自加拿大、泰国、美国、波兰、日本等国的百余名侨商走进螺蛳粉生产厂家，沉浸式体验柳州特色小吃。

柳州螺蛳粉是当地知名小吃，具有辣、鲜、酸等特点。近年来，这碗小米粉凭借独特的味道迅速“出圈”，从路边摊变身“网红”食品，走俏海内外。

95后新侨况辰留学期间见证了柳州螺蛳粉在海外的“火爆”。他说：“几年前我在加拿大留学，一些中国留学生每个月至少要囤货10包袋装螺蛳粉。看到螺蛳粉这么受欢迎，我也曾想过做螺蛳粉代理生意。”

毕业回国后，况辰从事外贸。此次在柳州考察，他对螺蛳粉企业格外感兴趣。他说：“通过这次考察，我进一步了解了袋装螺蛳粉的发展情况，希望有机会能做螺蛳粉的海外生意。”

侨商一行参观的螺蛳粉生产工厂也是旅游“打卡”点。对此，广东省阳江市侨商联合会秘书长林洳滢颇感惊奇。“看到很多团队到螺蛳粉工厂研学、旅游，了解螺蛳粉生产过程，我感受到围绕螺蛳粉的文旅深度融合。”她表示，文旅产业是侨商会投资的重点领域之一，希望能够引入广东客源，与螺蛳粉企业举行研学合作等。

第一次来到柳州的郑小振感叹，一碗螺蛳粉带火一座城市，很有创意。他说：“希望我们侨商利用在海外的优势，讲好中国故事，包括柳州的故事、螺蛳粉的故事，让全球华侨华人都有机会感受这一特色小吃的魅力。”

柳州市推动螺蛳粉产业供给侧结构性改革，袋装螺蛳粉搭乘“互联网+”的东风走进千家万户，海外“朋友圈”不断扩大。数据显示，今年1月到5月，柳州海关完成螺蛳粉出口监管305批，货值近5000万元人民币，同比增长47%。

（据中新社电）