从细微处入手服务老年患者（民生观）

期待越来越多的适老化改造工作更加精细、更有温度

“字密密麻麻，实在看不清。”说起药品说明书，很多人都有这样的感受，尤其对老年人来说，阅读体验更是不好。但可喜的是，近年来，相关部门开始关注药品说明书的适老化改造，开展了一些探索。

近日，国家药监局发布《药品说明书适老化改革试点工作方案（征求意见稿）》，对简化版药品说明书所使用的字体、字号、格式等提出了详细要求，提出简化版药品说明书应清晰易辨，方便老年患者用药。此外，已有一些地方市场监管部门联合药店设立药事服务台，向需要的群众提供放大版药品说明书，还有药企尝试对药品的功能主治、用法用量等重要信息进行放大加粗，提供电子版语音播报功能等。这些，都为老年人带来了便利。

药品说明书的改变，给很多适老化改造工作提供了借鉴。面对庞大的适老服务需求，适老化改造更要关注细微处。

要从细处着眼。药品说明书看似微小，但与老年人的健康息息相关。老年人的慢性病患病率更高，往往需要长期用药，了解药物用法用量、适应症状、不良反应和注意事项是基本需求。增强药品说明书可读性可视性就十分必要，这不仅涉及阅读体验，还关乎用药安全问题。这也提示我们，人性化、便利化的服务举措，往往在细微之处。适老化改造要充分了解、关注老年人的呼声和需求，把工作做细做实。

要从难点突破。从实践来看，药品说明书的适老化改造并非一件简单的小事。药品说明书是载明药品重要信息的法定文件，修改起来必须审慎。对于企业来说，直接改用较大字号印刷会造成纸张变大，也涉及成本问题。因此，监管部门、药企等需认真研讨，咨询专家，开展试点，最终一系列适老化措施才能得以落地。其他适老化改造工作也是如此，必须抓准痛点难点，多部门、社会各方共同参与，形成工作合力，才能在更大的范围推进。

当然，药品说明书适老化改造只是一小步，我们还可以从更多方面下功夫，比如创新服务方式，在医院、社区、药店等提供更贴心细致的药事服务等，关键是要增强服务老年人意识，用心关爱老年群体。期待越来越多的适老化改造工作更加精细、更有温度，让老年人共享改革发展成果。

《 人民日报 》（ 2023年08月14日 12 版）