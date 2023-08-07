AI大脑植入技术恢复患者感觉和运动

科技日报北京8月6日电 （记者张梦然）据美国《大众科学》网站最新消息，美国诺斯韦尔健康中心范斯坦生物电子医学研究所开发的人工智能（AI）大脑植入技术已可帮助瘫痪患者恢复其感觉和运动。

基思·托马斯在2020年遭遇了一场车祸，这导致他的C4和C5椎骨受伤，胸部以下的感觉和运动能力完全丧失。不过，现在托马斯现已能随意移动手臂，并能感觉到他妹妹握着他的手。

研究团队花了几个月的时间用核磁共振成像绘制他的大脑图，以确定他大脑中负责手臂运动和手部触觉的确切位点。4个月前，外科医生对其进行了历时15个小时的手术，将微芯片植入他的大脑中。在术中，托马斯的某些部位甚至是有感觉的，当医生探测器官的某些部位时，他可告知医生产生什么感觉。

微芯片位于患者体内，但他的头顶安装了外部端口并连接到计算机，新开发的算法可以解释他的想法并将信号发送到脊柱和手部电极贴片，进而转化为行动。研究人员将这种方法称为思维驱动疗法，通过该技术，托马斯实现了随意移动手臂。

研究人员表示，虽然需要连接到计算机才能实现这些动作，但即使系统关闭，托马斯也显示出了恢复的迹象。自研究开始以来，他的手臂力量增加了一倍多，他的前臂和手腕现在能感受到一些新的刺激。如果一切顺利，思维驱动疗法或可帮助他恢复更多的触觉和活动能力。

该技术开发者兼临床试验首席研究员查德·布顿表示，这是第一次将瘫痪人类的大脑、身体和脊髓通过电子方式连接在一起，以恢复持久的运动和感觉。当研究参与者想要移动他的手臂或手时，“增压”他的脊髓并刺激他的大脑和肌肉，可帮助重建联系、提供感觉反馈并促进康复。