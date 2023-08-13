挂号“黄牛”调查：“你挂不上，我有办法”

“要号吗，要号吗……”去过三甲医院的人们，应该都听到过挂号“黄牛”在路边揽客的声音。在当前医药反腐风暴的大背景下，“黄牛”、红包等医疗不正之风再次成为舆论焦点。

“黄牛”的办法

互联网时代，预约问诊从线下转移到线上，老年人操作不便，家里的年轻人就成为了挂号的主力，孙淼(化名)就是其中之一。即使非常有抢号经验，每次都瞄准时间盯着医院放号平台，她也有几次抢不上号。

此时，她会首先选择挂医院开出的特需号。就家中老人常去的医院来说，普通号是50块钱，特需号就是300块钱，价格高且不能报销。按孙淼所说，知名医院及科室的特需号比普通号好抢，“一般盯着就能抢到”。

但有时，她的家人会选择另辟蹊径，转而求助挂号“黄牛”。

在北京一家三甲医院门诊外，时常盘踞着一批“黄牛”组合，通常由一对母子组成。老太太时不时在路旁询问路人“要号吗”，得到肯定回答后把人拉倒远处和负责操作的“黄牛”面谈。

一名“黄牛”开出了她的价格。选择副主任、主任和知名专家分别要支付60元、80元、100元的挂号费和400元、500元、600元的“服务费”，特需号共1000元起，需要提前付200元定金。她还建议，不要选择挂周末号，光是挂号费就比工作日要贵，加上服务费至少要600元，“钱都交给医院了，不划算”。

“现在都约满了，医生到点就下班，你挂不上，我有办法给你往里面加号。”这位“黄牛”一边展示自己和客户交易成功的聊天记录，一边保证肯定能在本周挂上号。

除了加号，还有的“黄牛”用患者的身份信息实名制抢号。

一名“黄牛”提到，如果不指定医生可以保证本周挂上号，而指定医生则需提前五天预约，不能保证本周挂上号，因为“在系统里抢号，不一定能刷出哪位医生的号”。

与在医院门口游走拉客的挂号“黄牛”相比，有的“黄牛”更加隐蔽。

李玉(化名)曾在“黄牛”处挂过专家号，她提到，那位“黄牛”不加陌生好友，都是让熟人老客帮约。“可能是遭遇过严打。”李玉说。

熟悉的面孔

交谈过程中，第一名“黄牛”提到，她一直挂这家医院的号，对这家医院心血管内科很熟悉，哪位医生看哪种病，什么时间段出诊，她都了解。“你看看病人是哪种病情，想换瓣膜还是搭支架，是心衰还是高血压，可以和我说，我给你挑大夫，给你发名字和简介，要哪个我就给你约哪个。”

另一名“黄牛”也提到，如果没有指定的医生可以推荐医生，无论是冠心病还是心律失常，都能挂上相应医生的号。

“在我这挂号，如果你看不上医生，我带你进去找他。”该“黄牛”说。

不仅挂号“黄牛”对医院和医生熟悉，这家医院的执勤人员对这些“黄牛”也很熟悉。

医院保卫处安排执勤人员在门诊外站岗巡视，其中一项职责就是抓“黄牛”。据执勤人员所说，这些人每天早上都会来，赶走之后第二天早上还会来。

至于如何看出哪些人是挂号“黄牛”，执勤人员直言自己有经验，“来来回回就这么几个人”。

医院的行动

今年5月23日，国家卫生健康委、国家中医药局联合引发《改善就医感受提升患者体验主题活动方案(2023—2025年)》，《方案》提出，优化预约诊疗平台，推行实名制预约，加强退号、失约管理，严厉打击“号贩子”。

在地方，各地打击“号贩子”的行动也一直在持续。去年8月，江苏省纪委监委推动相关部门组建专案组，开展医院“号贩子”问题专项整治，同时指导省、市卫生健康部门派驻纪检监察组和在宁各大医院纪检监察机构，严查快处“号贩子”背后“医贩勾结”腐败典型问题。

近年来，各地医院推进信息化、智能化，采取实名制、人脸识别等方式帮助患者正常就诊，保障医疗资源的公共性和公平性。

除了安排执勤人员在门诊处开展常态化巡逻外，上述医院还在进行其他打击挂号“黄牛”的行动。

中新网从该医院负责接听投诉的工作人员处了解到，医院一直都在严厉打击挂号“黄牛”，首先要保证院内职工和“黄牛”是没有关系的，其次是保证号源的归属。该工作人员介绍，医院信息中心负责管理挂号系统，会对号源进行抽查和溯源，如果不是正常号源，有可能会遭遇拒诊。

针对“挂号”黄牛扰乱就医秩序，该工作人员建议，如果发现挂号“黄牛”可以报警或向医院投诉。还强调，该医院一般是夜间12时在掌上APP和微信公众号放号，推荐各位患者通过官方渠道而非第三方软件挂号，保证从源头上挂号。