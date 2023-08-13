12306如何分配长途票和短途票？官方解答来了！

暑期旅游正当时

不少人都说火车票销售太火爆

短途车票经常买不到

明明12306上显示全程有票

但中途站只能“候补”

这到底是怎么回事？

长途票和短途票怎么卖？

由于暑运期间旅客出行需求“扎堆”，造成运能阶段性紧张。在这种情况下，铁路部门会把长途列车的票额，优先满足从始发站乘车到终点站的长途旅客，实现运力资源利用的最大化。

如果短途车票敞开出售，会直接挤占长途旅客的票额，有刚性需求、选择面本身就小的长途旅客购票机会就少了。同时，长途车票随机分段出售，必然会造成部分区段席位闲置，运力得不到充分利用。

当然，铁路部门也会兼顾短途旅客需求，在长途票额充足时，根据需求变化动态调整票额投放，自动分时段将部分票额转移到沿途各站，满足短途旅客需求。

沿线各中间站车票如何分配？

铁路车票分配的基本原则是最大可能便利沿线旅客群众购票出行，最大程度用好铁路运力资源，其依据主要是始发站和沿途各站的历史客流及车票预售情况。

铁路部门也将据此对售票策略进行动态优化调整，当长途车票预售达不到预期时，铁路部门会将部分票额调整至沿途有需求的车站；当始发站车票预售需求比较旺盛时，则会增加始发站车票预留。

今年暑运以来，全国铁路日均开行旅客列车10169列，较2019年同期增长14.2%，路网整体效能进一步提升，为暑期旅客运输提供保障。

买不到直达车票怎么办？

为满足没有直达车，或者有直达车但是没有余票情况下的旅客出行需求，铁路12306App提供了中转换乘服务功能。旅客提交出行需求后，系统会根据列车时刻表、余票、同一个城市不同铁路车站间的公共交通耗时等情况，向旅客展示差异化的铁路中转换乘路线。

15分钟内换乘，时间够用吗？当然！目前，铁路部门将不出站即可实现中转换乘的便捷换乘车站增加至100个，站内开辟便捷换乘通道，免去旅客先出站、再安检进站的麻烦。

候补购票助你一臂之力

目前，旅客每天可提交发到站相同或同城不同车站的两个相邻日期候补车票，从以前的各2张增加到各5张。

千万不能“买短乘长”！

为确保列车运行安全，铁路车辆均有一定载客容量限制。对于安全、高速、平稳运行的高铁列车来说，其对载客容量的限制要求更为严格。

在客流高峰期，若大量购买短途车票的旅客到站后不下车，会造成车厢人数超员，严重危及列车运行安全，影响正常的运输秩序。