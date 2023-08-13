人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

官方通报网传“南山医院整形科医生刘某实名举报信”：纪检监察机构已介入调查

2023年08月13日09:27 来源：央视网

据“健康南山”微信公众号8月12日消息，广东省深圳市南山区卫生健康局发布情况通报，近日，网络出现有关南山医院整形科医生刘某的实名举报信。我局高度重视，纪检监察机构已介入调查。

(责编：申佳平、陈键)




热门点击排行榜