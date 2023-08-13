共享按摩椅，更舒适还是更别扭？

近日，“按摩椅能不能离开电影院”相关讨论引发热议。大多数网友表示，不希望电影院里有按摩椅。近年来，不少影院把影厅里的部分座位换成了付费共享按摩座位，车站、商场等地也出现越来越多的共享按摩椅。但其带来的安全隐患以及侵犯消费者合法权益的行为也不时出现。共享按摩椅究竟是让消费者更舒适了还是更别扭了？

影院共享按摩椅受观众诟病

你体验过一边看电影一边按摩吗？这事听起来很享受，但却遭到了很多观众的诟病甚至投诉。

“电影正在煽情时，它突然动了，不是很舒服。”

“对我而言，椅子的头部比较高，长时间下来，我的颈椎不太舒服。”

据了解，北京、上海、深圳等多地的许多影院都安装了按摩垫或按摩座椅。这些按摩椅多数安装在黄金观影区，有的需要扫座椅上的二维码付费启动，有的则会先让观众免费体验几分钟之后就要付费。不同电影院按摩座椅数量不等、收费标准不一。

影厅内为什么突然有了这么多按摩座椅？对此，有业内人士透露，电影院增加按摩椅垫是为了增加非票房收入，除了放置按摩椅垫外，还会安排聚会、演出，以及场外游戏设备等方式增加收入。

专家：消费者有知情权和选择权

除了电影院影厅内，车站、商场、公园等公共场所也出现了越来越多的共享按摩椅，并出现按摩椅挤占普通座椅空间的问题。对此，江苏省消费者权益保护委员会监督部工作人员龚永壮认为，场地方对于共享按摩椅的合理布局有管理责任。

“共享按摩椅由于其商业属性，往往不支持免费休息，挤占了公共休息空间，引起消费者的反感。在车站候车室、机场候机厅、电影院大厅等有较强等待需求的场所，如果出现共享按摩椅过度挤占消费者休息空间、迫使消费者不得不‘花钱买座位’的情况，则有可能涉嫌侵犯消费者的合法权益。”

记者在几大购票软件上搜索发现，绝大多数影城并未标明是否安装了共享按摩椅。对此，中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江认为，消费者应该在充分知情的情况下自主选择。

“按摩椅给了大家更多个性化选择，关键是不能强制收费，更不能影响消费者的正常消费体验。对于不想坐按摩椅的人，按摩椅可能会影响其观影体验。这种情况下，安装按摩椅直接关系到消费者的合法利益，应该事先提醒消费者。”

消费者如遇问题可多渠道维权

近年来，共享按摩座椅的安全、卫生问题频频上新闻。有人头发被按摩椅卷入，有人用完之后全身疼痛、发痒。有市民反映，一些商场、火车站、电影院的部分共享按摩椅卫生状况堪忧，表层皮垫磨损严重、有异味。

江苏省消费者权益保护委员会副秘书长居上认为，共享按摩椅虽然是无人服务，但是责任不可无人承担。

“《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，经营者对其提供的商品和服务有安全保障义务。共享按摩椅作为商家提供的一种服务，虽然表面上无人看守管理，由消费者自由使用，但背后的运营企业不能逃避法律上应负的义务。”

陈音江表示，共享按摩椅的生产方、经营方、服务方都具有相应责任，消费者如遇到问题，可进行多渠道维权。

“如果遇到联系不到服务方、联系后仍然解决不了、商家拒绝解决或者不配合解决等情况，消费者可以向消费者协会或有关监管部门投诉举报。”