维爱公益行动：助力健康中国建设 为乡村振兴赋能增色

8月8日，为助力乡村振兴，共同守护农村儿童青少年的“营养线”和“健康线”，由中国疾病预防控制中心指导，人民健康联合北京康盟慈善基金会共同主办，维他奶有限公司公益支持的2023年“促进合理膳食助力乡村振兴”维爱公益行动在京再次启程，将联合更多专业力量，开展有针对性的营养科普和膳食指导，通过物质帮助和精神帮扶，促进落实全方位、多途径的营养教育，为农村儿童青少年健康成长“添智”“增志”。

2021年底，维爱公益行动在多方力量的支持下开启了“爱心之旅”。一年多来，公益足迹遍布贵州、湖南、甘肃、山西、湖北、河南等6省10县的42所学校，定期为需要帮助的孩子们送上“营养加餐”。截至目前，已经为6015名农村学生送去了约68000箱维他奶，在捐赠营养物资的同时，也开展了很多线上线下相结合的健康教育活动，普及营养知识，提高儿童青少年的健康意识和健康素养，使其形成健康的饮食行为和生活方式。

维他奶国际集团有限公司首席传讯官毛予浅

“通过维爱公益行动，我们很荣幸能够参与乡村振兴工作，在不断践行企业社会责任和核心价值的同时，积极融入国家发展大局，为助力乡村振兴和健康中国持续贡献力量。”作为公益支持代表，维他奶国际集团有限公司首席传讯官毛予浅说，维他奶将借助维爱公益行动助力更多乡村孩子拥有健康的身体和独立健全、自信自强的品质。今年，也将汇入体育这一要素，让孩子们在增强体质的同时磨练意志，保障健康，真正做到“饮食好、运动好、睡眠好”，助力健康中国建设，为乡村振兴赋能增色。

圆桌论坛环节

圆桌讨论环节，中国营养学会副秘书长王瑛瑶、河北省滦平县教育和体育局研训中心副主任黄振松、甘肃省靖远县学生资助管理中心主任王宏昌和维他奶国际集团有限公司首席技术官蔡健炜围绕“多方共为 促进乡村地区学生健康”展开讨论。蔡健炜说，在帮助乡村学生改善营养健康的基础上，维他奶会继续与各方协作，并发挥优势，把植物营养、合理膳食结构等健康理念推广到更多家庭。同时，希望通过乡村振兴活动实践，为乡村地区儿童青少年带去关爱社区、关爱环境和地球的意识，从小培养可持续发展理念。（耿亚柯）