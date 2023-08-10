阴干的衣服为何有臭味

受台风“杜苏芮”影响，京津冀等地上周出现了暴雨或大暴雨，局地现特大暴雨。连日降雨、空气潮湿，让洗过的湿衣服只能阴干。有网友抱怨，阴干的衣服总有一股臭味。

那么，为什么阴干的衣服会有臭味？如何去除衣服的异味？记者就此采访了相关专家。

“夏季天气多变，遇到连续的阴雨天，我们的衣服洗完后，就只能挂在阴凉处慢慢地阴干，但是阴干的衣服经常会有股臭味，这与微生物的滋生有关。”中南民族大学化学与材料科学学院化工系副主任、副教授韩晓乐在接受科技日报记者采访时表示。

经过洗涤的衣物上，通常会残留20%的污渍，其中包括了细菌和皮脂。在空气干燥、阳光充足的环境里，衣服能够被快速晒干，细菌也不会成倍地生长。

“不过，到了温暖潮湿的阴雨天就不一样了，残留污渍的衣服就像天然的细菌繁殖培养皿，藏在衣服缝隙角落里的细菌在合适的湿度、温度下大量繁殖，会产生丙酸一类的酸性物质，使衣服产生酸臭味。”韩晓乐说。

那么，如何才能去除阴干衣服的异味呢？

“如果衣服着急穿，可将其放进一个袋子里，开吹风机用冷风吹15分钟，就可以去除异味。还可以把衣服放在水蒸气充足的地方，比如刚洗过澡的浴室，水蒸气能够很快渗透到衣服里层，有效去除衣服上的异味。”韩晓乐说。

除此之外，如果衣服上的异味较为顽固，可以对其进行重新洗涤和晾晒。对于衣物上的霉斑，可以使用不同方法去除，如将衣服浸泡在淘米水中或使用酒精溶液、热肥皂水等对衣物进行擦洗。（记者 史 诗）