擦亮中医药这张亮丽的中华文化名片（观点）

中医药是中华文明的瑰宝，是中国乃至世界传统医学的重要组成部分。我出生于福建中医世家，从小的耳濡目染让我对中医药产生浓厚兴趣，高考时毫不犹豫选择了福建中医药大学。2012年我研究生毕业，当时中医药在非洲很受认可，在导师的鼓励下，我远赴南非发展。

南非是世界上首批实现中医合法化的国家之一。2000年，南非政府确立了包括中医针灸在内的补充医疗的合法地位。之后，南非顺利推进中医针灸医师注册工作。2011年，中医医疗正式纳入南非医疗体系，南非民众在选择中医诊疗时可享受医保优惠。

在南非，我开设中医诊所，同时探索在高校里开设中医和针灸课程。行医治病、教书育人的过程中，我见证了中医药文化在南非落地生根。尤其是新冠疫情期间，中医药被用于患者救治，极大地缓解了疫情期间民众对公共医疗的迫切需求，也让中医药得到了许多南非民众的认可。现在，来我诊所就诊的患者超过半数都是本地人。

2020年，约翰内斯堡大学针灸课正式开设。令人惊喜的是，课程刚一开始，校园里就掀起了学习中医的热潮。针灸成了最受欢迎、也最难申请的专业之一。去年，7102名学生递交申请，只为在58个名额中夺得一席之地。今年，我们还在校园里举行了中医推广活动，展示拔罐、针灸等传统中医技法，同学们的参与热情很高。

和南非一样，许多国家将中医药纳入当地医疗卫生体系和教育体系。多国高校与中国高校建立联合培养机制，开展校企合作，举行学术研讨会，积极培养中医药领域国际人才。

目前，中医药已传播到190多个国家和地区。中医针灸、藏医药浴法被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，中医典籍《黄帝内经》和《本草纲目》被列入“世界记忆名录”。中国与外国政府、地区主管机构和组织积极签署中医药合作协议，海外中医药中心建设工作顺利推进。世界各地的民众对中医药的认同感也越来越强。

中医药是民心相通的重要载体，是文明交流互鉴的重要途径。中医药走向世界的过程中，既让中医药优质的健康医疗服务惠及更多人民，也促进了中华文明的传播。当前，中医药发展正迎来大好时机，我们应更加努力，擦亮中医药这张亮丽的中华文化名片，让中医药更好地为全球健康治理发挥作用。

（作者为约翰内斯堡大学博士生导师，本报记者屈佩采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年08月11日 17 版）