医疗领域反腐重点聚焦“关键少数”关键岗位

8月15日，国家卫生健康委就全国医药领域腐败问题集中整治工作发布有关问答。近期，国家卫健委会同教育部、公安部等9部门共同启动了为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作，涵盖了医药行业生产、流通、销售、使用、报销的全链条，以及医药领域行政管理部门、行业学（协）会、医疗卫生机构、医药生产经营企业、医保基金等全领域，实现医药领域全覆盖。其中，重点聚焦“关键少数”、关键岗位，尤其是利用医药领域权力寻租、“带金销售”、利益输送等不法行为。同时，国家卫健委针对部分学术会议暂停或延期、阜外医院徐波案等热点事件进行回应。

重点

本次整治实现医药领域全覆盖 重点聚焦以权寻租等六个方面

国家卫健委表示，本次集中整治工作明确了三项工作原则：一是全面覆盖、聚焦重点。此次整治涵盖了医药行业生产、流通、销售、使用、报销的全链条，以及医药领域行政管理部门、行业学（协）会、医疗卫生机构、医药生产经营企业、医保基金等全领域，实现医药领域全覆盖。在整治的重点上，聚焦“关键少数”、关键岗位，尤其是利用医药领域权力寻租、“带金销售”、利益输送等不法行为。

二是集中突破、纠建并举。针对“关键少数”、关键岗位的腐败问题进行重点突破，对重点问题、典型案件进行调查核实、处置处理、通报剖析，形成全国性集中整治医药领域腐败问题的高压态势。坚持线索处置、问题整改、行业治理相结合，健全规章制度、完善治理机制、规范行业监管，注重加强长效机制建设，实现医药领域腐败问题治理系统化、规范化、常态化。

三是统一实施、分级负责。严格落实工作责任，确保集中整治工作的各项要求任务落地见效。

具体来说，此次集中整治的内容重点在六个方面：医药领域行政管理部门以权寻租；医疗卫生机构内“关键少数”和关键岗位，以及药品、器械、耗材等方面的“带金销售”；接受医药领域行政部门管理指导的社会组织利用工作便利牟取利益；涉及医保基金使用的有关问题；医药生产经营企业在购销领域的不法行为；医务人员违反《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》。

国家卫健委表示，通过采取自查自纠、集中整治、总结整改等措施，对医药行业的突出腐败问题，进行全领域、全链条、全覆盖的系统治理，建立完善一系列长效机制，确保工作取得实效。

进展

“互联网+”行风评议平台已上线 各省份均制订地方工作方案

关于本次集中整治工作的进展和计划，国家卫健委透露，今年7月初，国家卫健委会同9部门联合印发了有关文件，聚焦解决当前医药领域腐败的突出问题，以及医药购销和医疗服务全链条中容易产生问题的关键环节，明确了此次集中整治的总体要求、整治内容、工作步骤和工作要求。7月12日，国家卫健委等10部门召开了全国医药领域腐败问题集中整治工作视频会议，聚焦医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节和“关键少数”，对集中整治工作进行了重点部署，各地各部门4000余人参加了会议。7月28日，中央纪委国家监委召开了配合开展集中整治工作的视频会议，就聚焦医药领域“关键少数”，加强监督执纪执法，在纪检监察系统内进行了部署。同时，国家卫健委在官方网站首页上线了“互联网+”行风评议平台，建立和畅通面向社会的信息沟通渠道。

根据工作部署，各省份均已建立了地方医药领域腐败问题集中整治工作协作机制，制订印发地方工作方案，并召开会议进行部署安排。各地有关单位迅速开展自查自纠，处置有关问题，公布多起案例，形成严的基调和氛围，反腐已在医药行业内形成广泛共识，集中整治的各项工作正在稳步开展。下一步，集中整治工作将根据总体安排，持续推进，加大对工作的指导调度，加大对典型问题处置及通报力度，确保整治工作成效。

回应

阜外医院徐波涉嫌严重违纪违法 案件正在办理中

部分学术会议以近期反腐形势为由宣布暂停或延期举办，是否为集中整治的工作要求？对此，国家卫健委回应称，已注意到媒体反映一些学术会议在医药领域反腐的形势下，宣布暂停、延期，但同时也了解到一些学术会议正常进行、未受影响。医药行业的学术会议是学术交流、经验分享、促进医药技术进步和创新发展的重要平台，按照国家有关规定，规范开展的学术会议和正常医学活动是要大力支持、积极鼓励的。需要整治的是那些无中生有、编造虚假学术会议的名头，进行违法违规利益输送，或者违规将学术会议赞助费私分的不法行为。

近期网上出现“阜外医院徐波”“江苏常州乳腺外科专家”等腐败案例，国家卫健委表示，已关注到网上出现的有关信息。经了解，中国医学科学院阜外医院介入导管室主任徐波因涉嫌严重违纪违法问题，由中央纪委国家监委驻国家卫生健康委纪检监察组、山西省长治市监委立案审查调查。目前，该案件尚在办理中。经与办案部门沟通咨询，网传其“利用动手术、进耗材、参与医疗设备采购招标的机会，收受贿赂高达12亿元”等信息与目前案件调查掌握情况严重不符，为虚假信息。

关于“常州市著名乳腺外科专家朱某某被抓，家里共查出1.5亿”的信息，当地有关部门已通过常州主流媒体针对网络传播的失实信息进行了说明。

文/本报记者 蒋若静 供图/视觉中国

关注

陕西通报今年医疗机构累计退还“红包”3470个

8月15日，国家卫生健康委就全国医药领域腐败问题集中整治工作发布有关问答。问答中表示，今年7月初，国家卫生健康委会同9部门联合印发有关文件，聚焦解决当前医药领域腐败的突出问题，以及医药购销和医疗服务全链条中容易产生问题的关键环节，明确此次集中整治的总体要求、整治内容、工作步骤和工作要求。7月12日，国家卫生健康委等10部门召开全国医药领域腐败问题集中整治工作视频会议，聚焦医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节和“关键少数”，对集中整治工作进行重点部署。

7月以来各地纪委监委通报 16名医院领导被调查

北青报记者注意到，自7月初相关部门联合印发关于此次集中整治工作的相关文件以来，全国31个省级的纪委监委部门已发布至少25起涉及医疗领域的相关人员涉嫌违法接受调查的通报。经梳理发现，这25人中既有医院的院长、书记，也有卫生室的护士长，还包括部分卫健委官员和医学院负责人。

统计显示，接受调查的25人中，有至少16人担任医院院长、书记等相关领导职务。这之中，不乏三甲医院的负责人被监察调查，如7月25日，山东省纪委监委发布通报称，山东省立第三医院原党委书记吕涌涛涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受山东省纪委监委驻省卫生健康委纪检监察组纪律审查；经山东省监委指定管辖，邹平市监委对其监察调查。

据山东省立第三医院官网此前介绍，吕涌涛为医院神经内科主任医师、二级教授、硕士生导师，神经内科专业首席专家，全国优秀医院院长。

7月29日，湖北省纪委监委网站发布通报称，湖北中医药大学副校长、湖北省中医院原院长何绍斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查。

有医院院长、副院长 同日被审查调查

7月6日，四川省纪委监委发布通报称，日前，经宜宾市委批准，宜宾市纪委监委对宜宾市第一人民医院原党委书记、院长谢明均严重违纪违法问题进行了立案审查调查。同日四川省纪委监委还发布通报称，宜宾市纪委监委对宜宾市第一人民医院原党委委员、副院长杨利严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报中表示，经查，谢明均理想信念丧失，纪法意识淡薄，背弃初心使命，在党内搞团团伙伙，对党不忠诚不老实，台上讲廉台下收钱，做“两面人”；违反中央八项规定精神，收受可能影响公正执行公务的礼金；违背组织原则，在组织多次函询时均不如实说明问题，长期隐瞒不报个人有关事项，在干部选拔任用中为他人谋取利益；违规向管理和服务对象放贷并收息，违规拥有非上市公司股份；生活腐化堕落，道德败坏；利用职务上的便利，为他人在工程项目、医疗设备及耗材采购等方面谋取利益并收受财物，数额特别巨大。

与此同时，经查，杨利理想信念丧失，纪法意识淡薄，背离初心使命，在党内搞团团伙伙、拉帮结派；违反中央八项规定精神，收受可能影响公正执行公务的礼金；违背组织原则，在组织函询时不如实说明问题，隐瞒不报个人有关事项，在干部选拔任用中为他人提供帮助；贪欲膨胀，将公权力沦为谋取私利的工具，甘于被“围猎”，利用职务上的便利，为他人在医疗设备采购、职务晋升等方面谋取利益并收受财物，数额特别巨大。

除了医院负责人外，还有医学院相关负责人在近期因涉严重违纪被立案审查。

四川省纪委监委8月7日发布通报称，日前，四川省纪委监委驻川北医学院纪检监察组对川北医学院药学院原副院长兼药物研究所原副所长、附属医院药剂科原主任刘福严重违纪问题进行了立案审查，经四川省监委指定广安市监委管辖，广安市监委指定岳池县监委管辖，岳池县监委对刘福严重违法问题进行了监察调查。

陕西开展自查自纠 已整改问题7390个

陕西省纪委监委8月11日通报称，当地累计组织32476家行业行政部门、医疗卫生机构开展自查自纠，医院排查临床科室和职能科室23331个，自查发现问题7994个，已整改问题7390个，其余问题加快整改中。

陕西省纪委监委8月11日通报的数据显示，今年以来，陕西省通过主动归还、冲抵住院费等形式，累计退还患者及家属“红包”3470个，全省医疗卫生行业作风明显改善。这个数字比7月6日陕西省卫健委官方网站发布的今年累计退还患者及家属“红包”数量增加了1175个。

与此同时，其他省份也针对“红包”问题开展了相应的行动，8月7日，上海市卫生健康委员会等13部门联合印发了《上海市2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》。这份文件中指出，上海将开展3个专项行动，分别为“开展高值耗材专项检查”“开展整治 ‘红包’、回扣专项检查”“开展医德医风教育主题活动”。

文/本报记者 屈畅 实习生 侯翔宇

统筹/蒋朔