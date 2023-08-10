直播预告：关注气候、环境和生活方式变化 正确应对眼过敏

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8月7日至13日，是第八个“中国过敏防治周”，主题是：“关注气候、环境和生活方式变化，预防过敏”。那么，环境和生活方式改变是否会导致过敏的发生？环境中又隐藏着哪些容易被忽视的过敏原？该如何科学应对过敏性眼病？2023年8月11日14:30，山东第一医科大学附属眼科研究所所长、山东第一医科大学眼科学院党委书记、山东第一医科大学附属眼科医院（山东省眼科医院）副院长高华将做客“人民好医生”客户端，围绕“科学应对眼过敏”的相关问题进行交流分享。

专家简介

高华，主任医师，二级教授，博士生导师，泰山学者青年专家，山东第一医科大学附属眼科研究所所长，山东第一医科大学眼科学院党委书记，山东第一医科大学附属眼科医院（山东眼科医院）副院长，山东眼科博物馆馆长，中华医学会眼科分会角膜病学组委员，中国民族卫生协会眼学科分会秘书长、常委，眼科文史学组组长，获国家科技进步二等奖2项、山东省科技进步（发明）一等奖3项等。

擅长：角膜、眼表的诊治和屈光手术治疗，如飞秒激光辅助角膜移植、暴露后弹力层的深板层角膜移植、近视屈光手术治疗等。

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