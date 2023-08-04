夏日炎炎，面对强烈的紫外线，我们应该如何正确防晒？

“防晒并不只是防晒黑，还要防晒伤。借助遮阳伞、墨镜、防晒衣等硬防晒，以及涂抹防晒霜等手段，可以一定程度上预防皮肤老化。”首都医科大学宣武医院皮肤科副主任医师常晓说，大家要根据自己的皮肤状况、防晒需求来选择防晒方式和用品。

常晓告诉记者，出门就涂抹防晒霜并不是必需的，每天都涂防晒霜有可能对皮肤产生负担。比如在居家或办公环境下，只要不是长期处于透明玻璃旁，不需要涂抹防晒霜。如果只在户外暴露20分钟左右，或紫外线指数在2以下，硬防晒就可以达到好的防晒效果。如果紫外线强烈，或户外活动超过半小时，建议采用硬防晒叠加涂抹防晒霜。

按照防晒剂成分的不同，防晒霜分为物理防晒、物化混合防晒以及化学防晒。应该如何涂抹防晒霜？常晓说，如果是物理防晒霜，只需要在出门前涂抹；其他则需要在出门前20—30分钟涂抹才能达到好的效果。防晒霜应足量涂抹，一般来说，整个面部需要用到一个硬币大小的量，并根据实际使用情况补涂。

“皮肤比较敏感的患者一般建议选择硬防晒或物理防晒霜。”常晓说，使用防晒霜后还要做好清洁。一般的物理防晒、物化混合、化学防晒的用品可以使用洗面奶清洁，对于防水抗汗型的防晒霜，则需要使用卸妆产品。如果患者因长时间强烈紫外线照射，皮肤部位出现红斑、水肿、水泡等，轻微不适时可以冷敷，严重的应尽快就医。

《 人民日报 》（ 2023年08月04日 19 版）