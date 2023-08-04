致敬英雄！致敬暴雨中的守护者！

7月30日，在北京市朝阳区十里河桥附近，北京排水集团的工作人员在检查雨水井。

新华社记者 鞠焕宗摄

8月1日，在天津市武清区职业教育中心临时安置点，工作人员为永定河泛区转移人员准备午饭。

新华社记者 孙凡越摄

近日，受台风“杜苏芮”影响，华北、黄淮等地出现极端降雨过程。7月29日，中央气象台发布暴雨红色预警，这是中央气象台2010年启用预警发布机制以来发布的第二个暴雨红色预警。多地多部门迅速行动，全面开展防汛排涝、抢险救援工作。

防汛救援中的许多暖心瞬间感动网友，他们留言说：“致敬暴雨中的守护者”“水灾无情人有情”。

应急响应

受持续强降雨影响，7月31日，海河流域发生流域性较大洪水。北京永定河及支流清水河、拒马河及支流大石河，河北滏阳河支流北澧河，山西滹沱河支流松溪河等16条河流发生超警以上洪水。多地多部门迅速启动应急响应。

人民网报道称，8月1日，国家防总、应急管理部主持召开防汛会商调度，与自然资源部、水利部、中国气象局联合会商研判，视频连线北京、天津、河北、吉林等省份防办，滚动分析研判雨情水情险情和灾情，安排部署重点地区抗洪抢险和救援救灾工作。要求全力救援被困群众，抓紧安排无人机、直升机和抢险救援力量摸清情况，尽快安全转移并妥善安置。据了解，国家防总已协调应急管理部、自然资源部、水利部等多部门，派出两个联合抢险救援专家组，紧急赶赴北京市门头沟、房山一线，协助指导开展抢险救援工作。

央视新闻客户端报道称，海河流域防汛形势严峻复杂，8月1日凌晨，东淀蓄滞洪区启用。东淀蓄滞洪区位于河北与天津交界处海河流域大清河南北两岸，总面积379平方公里。自8月1日13时起，水利部海河水利委员会将洪水防御Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。

新华网报道称，铁路部门组织设备巡检，确保高铁运行安全。北京西站、清河站等站点，及时发布列车晚点信息，补足矿泉水、食品、药物等应急物品，保障车站旅客运输平稳有序。开足售票窗口，方便旅客办理退票、改签业务。

光明网报道称，8月1日，工业和信息化部组织北京、天津、河北等8个重点省市通信管理局、各基础电信企业集团公司，召开重点地区防汛通信保障工作专题调度会，调度部署重点地区防汛通信抢修抢通。截至8月1日15时，京津冀晋鲁豫6省市通信行业累计出动保障人员8.4万余人次、车辆3.3万余台次，抢通恢复基站3400余个。

央广网报道称，农业农村部、应急管理部日前联合印发《关于紧急调用排灌机械设备开展救灾抢排田间积水的通知》，部署开展农业生产救灾工作。通知要求，充分发挥农机应急作业主力军作用，组织农机应急作业服务队奔赴一线开展排水作业。

抢险救援

救援人员不惧风雨、奋战一线，营救转移受困群众。

据人民网报道，截至8月2日18时，京津冀3地国家综合性消防救援队伍共参与处置此轮强降雨造成的险情2975起，出动消防指战员22823人次，营救疏散被困群众15940余人。

据人民日报微信公众号报道，8月1日，北京市人民政府航空队（北京市公安局警务航空总队）派出多架次警用直升机接续飞行，满负荷运转，先后前往昌平区韩台村、菩萨鹿村、狼儿峪村、北照台村，房山区大安乡、史家营乡和门头沟区落坡岭站等地，运送食品、药品、水等应急救援物资1.8万余份。后续，还将持续运送各类应急物资。

据新华网报道，来自大黄堡蓄滞洪区和永定河泛区内的557名群众，被转移到位于天津市武清区职业教育中心的临时安置点。“临时安置点预备了2000多个床位，并提供被服、一日三餐、24小时热水等，物资供应充足，能够保障大家的正常生活需要。”值守在安置点的武清职业教育中心主任陈云涛在食堂查看午餐时说，“三菜一汤还有水果。”

据央视新闻客户端报道，河北省涿州市境内多条河流发生超警以上洪水。7月31日，接到上级命令后，陆军第82集团军某旅官兵连夜火速前往涿州。到达现场后，官兵第一时间研判形势，紧锣密鼓地装运沙袋、封堵缺口、加固大堤。由于道路被淹，车辆无法进入，只能依靠人力将沙袋搬运到缺口处。经过连续6小时奋战，200米长的大堤堆满了沙袋，缺口被堵住，险情得到了有效控制。

据央视新闻客户端报道，7月30日上午，在山西省晋中市和顺县，连续强降雨导致一处低洼路段出现洪水，一辆面包车涉水熄火，2人被困。现场水流湍急，随着降雨持续，水流量不断增加，情况危急。消防员穿戴好救生衣、绑好导向绳后，小心靠近被困车辆。经过近半小时救援，2名被困人员获救。

感人瞬间

防汛救援一线有许多感人瞬间。

据人民网微信公众号报道，7月30日，因遭遇强降雨，K396次列车在中途停留。车外暴雨如注，旅客们内心焦急。列车值班员赵阳扯着沙哑的嗓子，不断安抚旅客，她哽咽着说：“我就是因为穿了这身衣服，我得对得起大家。千万不要拥挤，不要发生任何危险。”

列车临时受阻后，部分工作人员开始分区域、分车厢做好900余名旅客的信息登记、解释安抚、物资保障等工作。在物资有限情况下，列车长杨龙临时决定，免费将面包、香肠、泡面、盒饭等餐食提供给旅客。列车上的大米熬成白米粥，免费供应给旅客。7月31日下午，滞留旅客和铁路工作人员全部转移疏散到安全地点。

赵阳哽咽安抚乘客的视频登上热搜。网友留言说：“互相体谅，共渡难关”“有爱、有勇气、有担当，好样的”“你们的守护，让我们安心”。

每当危难时刻，总有英雄挺身而出。

据光明网报道，7月30日，河北省武安市一名男子驾车涉水，被困河道中央。被困汽车因急流开始翻滚，向下游河道位移近20米。现场指挥员协调起吊车到场，利用绳索吊起消防员，从空中向被困男子靠近。消防员“从天而降”，呼喊着指导男子爬上车顶，伺机向其抛掷救生衣和救援绳索。经过1小时20分的惊险救援，被困男子被成功营救上岸。

据新华社客户端报道，北京市海淀区北安河消防救援站特勤一班班长、西小营小型站站长冯振，在抢险救灾中壮烈牺牲。7月31日，西小营小型站救援车在救援途中，突遇一名被困山洪急流中的群众招手求救。带队指挥员冯振决定立即停车组织施救，就地利用消防车建立绳索安全保护，穿好救生衣，带领队员冒着洪水激流向被困群众靠近。救援过程中，洪水突然暴涨，一名队员被急流冲倒，冯振不顾个人安危，竭尽全力将战友推至安全区域。被困群众及队员安全脱险，冯振因连续作战体力耗尽被洪水冲走。同车人员会同当地干部群众迅速开展搜救，在下游约1公里处搜到冯振。但最终因抢救无效，冯振不幸壮烈牺牲。“致敬英雄！”“痛心！英雄一路走好。”网友们在评论区这样写道。

凡人微光，星火成炬。平凡人的不平凡之举格外温暖人心。

据人民日报客户端报道，7月31日，北京市房山区遭遇连续强降雨。暴雨中一家三口被困，情况危急。关键时刻，一名男子挺身而出，冒着暴雨开铲车逆流而上，用铲斗营救出被困3人。网友在评论区留言说，“水灾无情人有情”“致敬逆行者”“伟大出自平凡”。