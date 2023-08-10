直播预告：老年人群骨折预防与治疗

骨骼健康直接影响着人体的健康状况与生活质量。为了普及骨骼健康知识，鼓励和引导个人践行健康生活方式，加强个人健康管理，进而提高全民健康素养水平，人民好医生客户端推出“关注骨骼健康，为民‘骨’劲”系列访谈。

随着年龄的增加，骨钙会不断流失，因此老年人大多伴有骨质疏松，加上手脚不灵活，反应慢，极易发生跌倒，进而增加骨折发生的风险。老年人哪些部位最易骨折？老年人如何防骨折的发生？骨折后到底应不应该手术？

8月11日10:00，北京积水潭医院副院长吴新宝将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享老年人群骨折预防与治疗相关知识。

专家简介

吴新宝，北京积水潭医院副院长，北京市创伤骨科研究所常务副所长，北京积水潭医院创伤骨科主任医师，教授，博士生导师，北京学者，享受国务院特殊津贴，国家科技进步二等奖1项，中华医学科技一等奖、三等奖各1项，北京市科技进步一等奖1项、二等奖2项，2014年获第五届“首都十大健康卫士”称号。

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