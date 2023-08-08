全民健身日：这6个错误健身行为 让你越练越伤身

8月8日是全民健身日。运动既能提高身体素质，又能给予情绪积极支持。四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心运动健康管理师陈莞婧在接受人民网记者采访时提示，报复性运动、盲目跟练、挑错运动时间……这些错误做法让你“健身”变“伤身”。

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