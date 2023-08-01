空调房里待久了 小心肩膀被冻住

长时间提拉重物——一直紧绷着的肩关节可能会“冻住”！

肩部外伤后不重视功能锻炼——长期缺乏活动易导致“冰冻肩”！

抓单杠、荡吊环——不科学的运动方式反而会让“冰冻肩”找上门！

空调房里不注意保暖——当心肩关节会被“冻结”！

除了活动受限 “冰冻肩”还有一特点

“冰冻肩”即肩周炎，又称肩关节周围炎，俗称“五十肩”。肩周炎是以肩关节疼痛和活动不便为主要症状的常见病症。本病的好发年龄在50岁左右，是中老年人肩关节最常见的疾病，女性发病率略高于男性，多见于体力劳动者。如得不到有效的治疗，有可能严重影响肩关节的功能活动。患者的肩关节可有广泛压痛，并向颈部及肘部放射，还可出现不同程度的肌肉萎缩。

我们的肩关节由肩胛骨的关节盂和肱骨头构成，肩关节内填充着关节液，起润滑作用，外周包绕关节囊，起固定和保护关节的作用。炎症是导致肩关节表面组织粘连、关节液减少的主要原因。导致炎症的原因则非常多，如外伤、手术、肩关节长期不活动等。此外，“冰冻肩”还有可能是全身疾病的表现之一，如糖尿病、风湿类疾病等。

判断肩关节疼痛到底是不是“冰冻肩”，医生主要根据体格检查来诊断，活动范围下降，肩关节周围有典型的压痛点，基本上可以诊断。为了明确病情发展程度，还需要完善X线、核磁共振等影像学检查，必要时抽血化验除外其他系统性疾病。

多数“冰冻肩”保守治疗就能“解冻”

肩关节的核磁或者超声检查都是安全有效的检查手段，既能够帮助我们判断肩关节损伤的具体部位以及损伤程度，又能够指导我们采取更加合理的治疗措施。

其实大多数的“冰冻肩”只要及时发现、足够重视，保守治疗都可以成功“解冻”。总的原则就是减轻疼痛，尽量维持关节活动度。比如口服非甾体类抗炎药、热敷或冷敷肩关节、按摩等手段，都可以有效消除肩关节的炎症，缓解疼痛。

合理的功能锻炼是维持肩关节活动度的重要手段，在不加重损伤的前提下，尽量大范围地活动肩关节，才能加速肩关节的功能康复。切记采取无负重的主动运动方式才足够安全哦。

冻得太“瓷实”不妨试试注射疗法

如果肩关节的活动范围已经严重受限，或者疼痛已然无法控制，严重影响生活质量时，就要采取进一步的治疗措施了。如果检查显示没有韧带撕裂，通常可以选择肩关节注射治疗的方式，来快速缓解疼痛，提高关节活动度。

因为“冰冻肩”是由于炎症导致的，所以如果能够消除慢性炎症，那么肩关节的相关症状也能快速缓解。

注射疗法就是将目前公认的最佳抗炎药物——糖皮质激素与局麻药物混合成固定比例后注射入肩关节腔和周围软组织，通过快速直接消除肩关节周围炎症，从而减轻疼痛的治疗手段。

炎症一消，就如同结冰融化一般，肩关节自然也就活动自如了。（首都医科大学宣武医院 杨立强）