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什么是带状疱疹？

2023年08月02日09:41 来源：人民网-人民好医生

问：什么是带状疱疹？

答：带状疱疹（俗称：缠腰龙、蛇缠腰、生蛇等）是一种由水痘-带状疱疹病毒再激活引起的感染性皮肤病。常伴有神经痛，多为阵发性，也可为持续性，并沿着受累神经，在身体单侧出现带状分布的皮疹，故名“带状疱疹”。 

——《个人健康手册（带状疱疹）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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