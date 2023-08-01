素食可有效降低胆固醇、血糖和体重

科技日报北京7月31日电 （记者张佳欣 实习生葛润嘉）据近日发表在《美国医学会杂志网络公开版》上的论文，澳大利亚悉尼大学研究人员针对素食对心血管疾病高危人群的影响进行元数据分析发现，素食与低密度脂蛋白胆固醇、HbA1c（葡萄糖水平）和体重的显著改善有关。

研究人员分析了29项研究的数据，这些研究涉及20项随机临床试验，历时22年，共有1878名参与者。他们发现，素食参与者的结果始终是积极的。

心血管疾病高危人群的体重减轻最为显著（减去3.6公斤），其次是Ⅱ型糖尿病患者（减去2.8公斤）。在限制热量和不限制热量的研究中观察到一个意外信号，不受热量限制的素食者减轻的体重（1.8公斤）比受限的素食者减轻的体重（4.7公斤）少了一半多。

然而，并非所有的素食都是一样的。例如，快餐店的素食套餐可能含有高热量、精制碳水化合物、氢化油、高果糖玉米糖浆、蔗糖或人造甜味剂和盐。

如果蔬菜先经过油炸，素食者患心血管疾病和糖尿病的风险可能更高。食用富含反式脂肪酸和盐的食物患冠心病的风险高32%，患Ⅱ型糖尿病的风险也增加。

尽管无法控制这项综合分析中包括的广泛饮食，从纯素食到素食（包括鸡蛋和乳制品），但这些多样化素食的总体信号是明确的。素食可能具有协同（或至少非对抗）作用，可以增强最佳药物治疗在预防和治疗一系列心脏代谢疾病中的效果。