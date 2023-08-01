中消协：“剩菜盲盒”或存隐患 购买时注意这四点

人民网北京8月1日电 （记者孙红丽）1日，中国消费者协会发布“剩菜盲盒”消费提示称，“盲盒”自带的不确定性和“剩菜”本身的安全问题，可能使“剩菜盲盒”背后存在隐患。

中国消费者协会表示，随着盲盒经济的兴起，最近出现了一种叫“剩菜盲盒”的食品销售方式，它是指经营者采用盲盒的销售形式，将临近过期或当日未售出的食品包装后打折出售。“剩菜盲盒”在一定程度上减少了餐饮浪费，具有创意性和互助性，满足了消费者的好奇心和新鲜感，并且价格实惠，一时间受到了不少青睐。

“‘剩菜盲盒’作为一种新兴的经营方式，虽然不被法律所禁止，但是必须规范经营，切实保障消费者权益。”中国消费者协会指出，2023年6月8日，国家市场监督管理总局印发了《盲盒经营行为规范指引（试行）》，对盲盒经营行为进行了全面的规范，其中第五条明确规定，不具备保障质量安全和消费者权益条件的食品、化妆品不应当以盲盒形式销售。

中国消费者协会提醒广大消费者，购买“剩菜盲盒”时要注意食品种类。盲盒的属性决定了其价格固定、商品不可亲身观察、不可选择等特点。与正常购买食品相比，消费者购买“剩菜盲盒”前无法直接观察商品，也不能完全根据自己的喜好和数量来选择食品，如果买到了不符合自身口味的食品，反而有可能造成食品浪费。对于有饮食忌口要求的消费者，在“剩菜盲盒”的选择上一定要谨慎。

注意贮存环境。现在正值酷暑，食品的贮存条件更为严格，并不是所有的“剩菜”都可以作为盲盒来出售。奶制品、肉制品等易腐食品本身保质期限短，而且容易在高温下快速变质。由于商家给“剩菜”封装后到消费者取餐，还会有一段时间，这给本身就是“剩菜”的食品，更增添了安全隐患。

注意保质日期。对于面包、蛋糕等焙烤类非餐饮服务食品，食品保质期是食品在标明的贮存条件下保持品质的期限，一旦超过这个期限，食品可能会发生变质，食品的安全性将得不到保证。个别商家为了达到更好的清仓效果，在生产时间上打“擦边球”，或者将保质日期模糊处理。消费者在不能直接挑选食品的交易方式下，处于较被动局面，加大了权益受损风险。对此，消费者务必注意“剩菜盲盒”食品保质日期、包装日期及贮存条件等，或向销售人员核实相关信息。

注意商家信誉。“剩菜盲盒”作为食品，其核心还是在于如何“吃得好”“吃得安全”。消费者应从实际需求出发，理性对待“盲盒”销售，选择信誉高和口碑好的商家购买“剩菜盲盒”，避免购买来路不明或不符合安全要求的食品。另外，消费者在购买“剩菜盲盒”时要注意留存消费凭证，在食用前仔细检查食品包装是否完整，如果发现食品存在异样，不要进食，妥善处理。

此外，中国消费者协会呼吁“剩菜盲盒”经营者，务必保证食品质量安全，明确必要信息，履行告知义务，做好售后服务；不得违背公平交易原则，进行饥饿营销、虚假宣传、消费欺诈等损害消费者合法权益的行为。