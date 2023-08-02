“懒癌”有增势，防治不能懒

在短视频平台红极一时的歌手冯提莫，销声匿迹许久。7月24日晚她突然自曝，自己患甲状腺癌，手术后已恢复。相关话题也冲上了微博热搜。近年来，我国甲状腺癌发病率呈上升趋势，2022年国家癌症中心发布的数据显示，甲状腺癌已经成为我国发病率第七位的常见恶性肿瘤。

那么，甲状腺癌为何发病率持续上升？压力和焦虑与甲状腺癌究竟有没有关联？检查出甲状腺癌后应该如何应对？带着这些问题，科技日报记者采访了南京医科大学第一附属医院（江苏省人民医院）普通外科主任医师陆辉。

甲状腺是一个内分泌器官，担负着调节人体新陈代谢、生长发育等功能，可以说是一个非常重要的器官。根据国家卫健委发布的《甲状腺癌诊疗指南（2022年版）》，甲状腺癌是一种起源于甲状腺滤泡上皮或滤泡旁上皮细胞的恶性肿瘤，也是头颈部最为常见的恶性肿瘤。

值得庆幸的是，大部分的甲状腺癌是分化型甲状腺癌，即甲状腺乳头状癌，约占甲状腺癌门诊病例的90%，它生长相对缓慢，严重并发症较少。还有一种甲状腺癌就比较凶险了，那就是未分化型甲状腺癌，它的恶性程度非常高，杀伤力强，从确诊到死亡，平均只有3—6个月。

近年来，全球范围内甲状腺癌的发病率增长迅速。对此，陆辉表示，甲状腺癌的致病因素很多，包括过量辐射、不良饮食习惯、焦虑情绪、遗传基因等。

“近几年甲状腺癌发病率升高，还有一个重要因素是医学影像设备的进步。”陆辉介绍，近10年来超声检查精准度大幅提高，最小能看清楚3—4毫米的甲状腺结节，使得原来检测不出来的甲状腺癌现在能被检测出来。

也就是说，越来越多的甲状腺癌可能并不是“新发生”，而是“新发现”。这种情况也并非只在中国出现，几乎所有的发达国家都有过类似的情况。

冯提莫在社交平台撰文表示，一定不要精神内耗，不要往心里积压负能量，多跟家人朋友沟通交流……

那么，压力和焦虑会引起甲状腺癌吗？

对此，陆辉表示，不论什么癌症，都与肌体健康密切相关，其中也包括心理健康，过度的焦虑情绪可能会诱发癌症。

陆辉说，一个人长期处于压抑、焦虑的状态，虽不会直接影响甲状腺，但可能会扰乱神经、内分泌系统，造成内分泌或免疫功能失调，影响免疫系统正常运作，从而不能及时发现并清除肿瘤细胞。

而甲状腺作为负责人体新陈代谢的器官，在内分泌系统失调后，发生肿瘤的概率也会相应增加。

此外，甲状腺癌女性患者与男性患者的比例约为3∶1，女性患病率高一方面与女性垂体功能紊乱有关，另一方面与女性内分泌紊乱有关。

因此，冯提莫建议大家尤其是女性不要过度精神内耗。

甲状腺癌通常被称为“懒癌”。大多数微小甲状腺癌（直径小于1厘米）发展较为缓慢，甚至部分低危的患者可以定期观察而不做手术。如果在定期复查中，发现甲状腺结节在短时间内迅速增大或者在结节大小不变的情况下出现可疑的淋巴结转移，说明病灶仍在进展，则应该及时予以外科治疗。

“甲状腺癌手术虽然不大，但是在外科手术中被列为4级，属于难度较高的手术。”陆辉表示，甲状腺紧靠着喉返神经和声带，切除手术不可避免地会伤害到神经和声带，从而对术后发声造成影响，多数人都可在三个月到半年后恢复部分发音功能。（记者 张 晔）