局部地区洪水等次生灾害风险仍较大 北京暴雨最新动态一览

人民网北京8月1日电 （记者乔业琼）过去两天，北京大部分地区出现暴雨到大暴雨。水利部和中国气象局7月31日18时联合发布红色山洪灾害气象预警：预计7月31日20时至8月1日20时，北京西南部和北部等地部分地区发生山洪灾害可能性大（橙色预警），其中，北京西南部局地发生山洪灾害可能性很大（红色预警）。

气象动态：北京降雨趋于减弱

洪水、山洪、地质灾害等次生灾害风险仍较大

北京市气象局官网8月1日7时发布暴雨黄色预警：本市降雨趋于减弱，预计8月1日08时至2日08时，本市大部地区有中雨，局地暴雨；伴有小时雨强超过50毫米的短时强降雨，山区及浅山区出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害风险仍较大，城市低洼地区容易出现积水，请注意防范。

北京市气象局官网8月1日9时40分发布雷电黄色预警：预计当前至8月2日09时，本市仍有雷电活动，局地短时雨强较大，并伴有7级左右短时大风，请注意防范。



据北京市气象台消息，7月29日20时至8月1日7时，北京地区全市平均降雨量260.0毫米，城区平均235.3毫米，房山区平均415.4毫米，门头沟区平均471.1毫米；最大小时雨强出现在丰台千灵山，31日10-11时111.8毫米/小时。

截至8月1日10时28分，北京有2站累计雨量超700毫米，分别为昌平王家园水库738.3毫米，门头沟高山玫瑰园723.0毫米。8月1日6-7时最大降雨出现在平谷挂甲峪31.1毫米。

影响：门头沟区域公交运营线路全域暂停

地铁大兴机场线全线停运

永定河水流湍急，河水已漫过河堤。人民网记者 李楠楠摄

7月29日20点开始，北京门头沟区连续遭遇强降雨。截至7月31日15时，全区平均降雨320.8毫米，有11站点超过400毫米，有2个站点超过500毫米，最大妙峰山高山玫瑰园站580.9毫米。7月31日，受强降雨天气影响，为确保地面公交安全，门头沟区域公交运营线路全域暂停，具体恢复时间视雨情，待实地考察后另行通知。

7月31日下午，网传持续强降雨致卢沟桥坍塌。经核实，因为永定河分洪，造成了卢沟桥西侧的小清河桥部分坍塌，并非卢沟桥塌陷。

因持续降暴雨，铁路线路封闭，K396、K1178、Z180三辆列车被长时间滞留进京途中。其中K1178次列车滞留在门头沟区沿河城附近，由于所在位置地势较高，旅客就地在车上等待救援。

此外，7月31日，北京房山区升级发布地质灾害气象风险红色预警；北京地铁7号线7月31日晚延长运营1小时，以便做好夜间北京西站旅客接驳服务；7月31日自即时起至另有通知时止，地铁大兴机场线全线停运；北京丰台小清河桥局部垮塌致五车坠河，初步判断无人员落水。

据北京市防汛抗旱指挥部消息，截至8月1日6时，此轮强降雨已经造成11人遇难，包括门头沟区4人、昌平区4人、房山区2人、海淀区1人。其中，北京市消防救援总队海淀消防支队1名消防员在救援工作中不幸遇难，门头沟区1名乡镇干部在巡查过程中不幸遇难，其他遇难人员身份还在进一步核实中。

救援：4架运输直升机

赴门头沟区开展空投任务

永定河上游的北京市斋堂水库在7月30日提前进行了预泄，7月31日洪峰形成后，北京市第一次动用了1998年建成的滞洪水库蓄洪，最大限度发挥蓄洪调峰作用。目前河道向下游控泄流量700立方米/秒，最大限度地减轻对下游地区的影响。

门头沟区道路抽水作业持续进行中。人民网记者 李楠楠摄

受门头沟地区强降雨、山洪冲击等因素影响，北京市自来水集团门头沟城子水厂挡水墙被冲垮，配水机房进水，导致全厂停水，影响门头沟区门城等地区约15万户正常供水。目前，已调配45辆水车赶赴门头沟区，向停水地区进行应急供水。

运通隧道防汛保障人员疏导交通。 人民网记者 李博摄

运通隧道进出京入口是防汛重点保障点位，目前，在距隧道两个入口不远处均设置了应急值守站，安排专人进行24小时备勤，在地面22个疏散通道出口、隧道排水泵站、配电室等重点点位进行值守，共配备防汛保障人员140余人，应急抢险车辆、设备30余台。

截至7月31日18时，城市副中心运通隧道防汛保障累计出动巡查人员72人次、备勤人员596人次，巡查车辆36车次、调动应急发电车对6处配电室提前进行应急供电接驳，确保隧道正常供电，累计处理突发事件16起。

7月31日，对于停靠在门头沟区沿河城火车站K1178次列车，中国铁路北京局分别从张家口、宣化地区紧急调配各类食品、饮用水等生活物资6000份，从张家口车务段抽调195人组建物资装卸队，将生活物资搬运到救援列车上，于7月31日20时56分，开行57402次物资运输列车，从张家口站始发经宣化站，运往沿河城站。8月1日上午，第一批救援物资已送达受困于K1178次列车的旅客手中。

8月1日，4架满载食品、毛毯等应急物资的运输直升机向北京门头沟地区开展空投任务，预计将有3500件急需物资，通过空中投放的方式送到受困群众手中。

人员转移：截至7月31日20时

北京全市共转移群众52384人

据北京市防汛办消息，截至7月31日20时，全市共转移受威胁群众52384人；107条山区道路封闭，301处山洪沟道关闭。预计今天房山、门头沟、延庆、昌平等部分地区仍有大暴雨，全市12个区将维持防汛红色（一级）预警响应，请市民非必要不外出，企事业单位，除保障城市运行、民生服务等外，非必要不要求员工到岗上班。

自降雨以来，北京市共接报108处积水信息，46处已处置完毕。丰台、石景山、房山、门头沟、昌平、怀柔等区多条路段因积水断路。塌方、山体滑坡等14处地质灾害中，2处处置完毕，东五环远通桥（南向北方向）东侧护坡坍塌、房山区S320国道108复线等仍在处理中。

此外，全市共接报包括昌平区流村镇韩台村、门头沟区109国道K94+800处、丰台区小清河桥局部、房山区X202新泗路等10处山洪、淤泥断路信息，4处已处置完毕，有6处正处理中。（综合北京气象局官网、气象北京微博、中国天气网、中国铁路微信公众号、央视新闻客户端、央视网、北京日报客户端、人民网北京频道等报道）

附：

北京多区、蓝天救援队防汛应急联系电话（点击查询）

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