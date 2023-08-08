近日，“海惠帮”多层次医疗救助信息平台正式上线启用。该平台由海南省医保局牵头15家成员单位搭建，旨在加快推进多层次医疗救助示范区建设，推动我省医疗救助工作更加便民惠民。

该平台的启用将进一步完善医疗保障制度体系，促进政府医疗救助资源与社会组织救助资源、慈善救助资源和社会互助资源之间形成高效联动和良性互动，全方位实现精准识别、精准救助、精准保障，建立防范和化解因病致贫、返贫的长效机制，进一步满足群众多元化的医疗保障需求。

“海惠帮”平台运行后，患者扫描二维码通过“海惠帮”使用端填写并提交申请信息，可查看进展情况和救助政策；相关部门通过审核端查看申请信息、处理救助事项；海南省、市县（区）相关部门层级间监督管理。通过“海惠帮”平台实现了“数据多跑路、百姓少跑腿”，初步实现覆盖“一站式救助”公共便民服务、成员救助单位跨部门数据共享、多层次医疗救助业务沟通与协同。进一步完善医疗保障制度体系，促进政府医疗救助资源与社会组织救助资源、慈善救助资源和社会互助资源之间形成高效联动和良性互动，全方位实现精准识别、精准救助、精准保障，建立防范和化解因病致贫、返贫的长效机制，进一步满足群众多元化的医疗保障需求。

目前，已有7位困难患者通过“海惠帮”提出救助申请，经基本医保、大病保险报销51.93万元，通过医保部门医疗救助、红十字会大病救助、水滴筹平台筹款等多层次医疗救助23.78万元，申请救助困难患者陆续通过“海惠帮”平台推送办理中。各相关部门实行多渠道救助，充分发挥政策叠加效应形成合力，明显减轻困难患者医疗费用负担。

“海惠帮”平台是基于浙江缙云、重庆系统建设经验基础上，水滴公司借助产品和技术优势参与建设的首个省级一站式医疗救助信息平台。未来水滴公司将持续参与多层次医疗救助体系建设，发挥技术优势，让大病救助更加精准、高效、智慧和可持续。患者申报可关注“海南省医疗保障局”微信公众号，进入“海南省医疗保障局”微信公众号消息页，点击便民服务→海惠帮医疗救助，进入平台页面。

据介绍，下一步将由海南省医疗保障局联合多部门组织全省18市县救助部门培训，通过培训宣贯政策并能让各救助部门熟练操作“海惠帮”后台审核系统，为全省大病救助工作提速增效。