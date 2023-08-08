让城市微循环畅通起来

在城市综合交通体系中，地面公交应明确自身定位，助力群众便捷、安全出行

伴随着城镇化进程的加快，城市交通体系日益完善，出行方式更趋多元。尤其是轨道交通发展迅速，已经超过地面公交，成为不少城市客运系统的中坚力量。再加上私家车、网约车、电动单车和共享单车的分流，地面公交的客运量呈现一定下降趋势。面对这样的现实情况，如何优化提升服务，成为摆在公交管理部门面前的一道考题。

发展地面公交，不仅有助于降低污染、疏解拥堵，也为老年人、中小学生和部分通勤人员出行提供保障。近年来，各地不断加大对地面公共交通设施的建设力度，总体态势良好。只不过，与市民日益多样的出行需求之间，还有一段距离。

具体看，问题可能出现在以下几个方面。比如，公交站点设置不合理，与地铁等其他交通站点的接驳率不高；线网分布不均，公交资源相对集中在城市核心区，线路重复，而外围新区公交线路覆盖不足。还有，受历史因素限制，部分公交线路存在大弯大绕、发车间隔长、准点率低、舒适度不高等问题。此外，人们出行习惯发生变化，更加追求个性化，时间也更具弹性，但传统公交车是按固定线路和时刻运行。

一项公共服务政策要更好落地见效，须以人民为中心，以民生需求为出发点。推进地面公交建设，就是要盯准市民出行习惯的变化，做出相应调整，提升服务质量。

对公交线网进行优化。各种交通方式之间互补融合以达到协同效益的最大化，是现代城市交通系统发展的趋势。地面公交要适应这种趋势，在线路规划、站点设置上，强化与轨道交通及其枢纽站点的衔接，提高接驳便捷度。

同时，针对中心城区重复、外围区域线网覆盖不足等问题，合理布局公交资源，加强商业区、学校、医院周边车辆配置及运营时间保障。

对个性化需求积极回应。在保持常规线路的基础上，推出定制化服务。可以“互联网+”、大数据等科技载体为抓手，精准捕捉和收集市民出行时间、线路、目的地等信息，为更有针对性的服务打下基础。在手机小程序上预约，就可以实现乘坐公交车像乘坐网约车一样方便，既节约了时间，又提升了舒适度，对市民的吸引力必然大大增强。

目前，城市综合交通体系加速建设，不同类型的出行方式，都为满足群众需求发挥着各自作用。地面公交应明确自身定位，以群众的体验为标尺，提升精细化管理水平，助力便捷、安全出行。

《 人民日报 》（ 2023年08月08日 11 版）