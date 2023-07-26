赵宗茂：推进专科建设 助力公立医院高质量发展

“推进医院专科建设应加强不同层次的人才队伍建设、促进多学科交叉融合、加强临床研究和基础研究，还应重视医疗质量安全提升、单病种质控和医院信息化建设工作。”近日，河北医科大学第四医院院长赵宗茂做客人民健康《对话领航者·公立医院管理者》系列节目（点击查看视频），分享了专科建设助推公立医院高质量发展的相关经验。

“专科建设是医院高质量发展中一项带动全局的基础性工作，是医院内涵建设的关键，是医院发展的一项战略任务。”赵宗茂以神经外科为例，介绍了以优势学科促医院质效双升的实践经验：“神经外科的学科建设要遵循科学规律，要明确科室发展方向，增强核心竞争力。一要坚持专业化管理，设置不同的临床专业组，使技术更加精细化；二要加强人才培养，建设一支高水平的医疗和师资队伍；三要及时更新设备和技术手段，紧密结合智慧医疗、人工智能、5G等高新技术，促使神经外科建设进入快速上升新阶段；四要加强基础研究和临床研究，科研是医学发展的重要推动力量，也是神经外科学科建设的重要组成部分；五是加强与其他学科的交流合作和融合，促进神经外科学科实现跨学科发展。”

赵宗茂介绍说，河北医科大学第四医院在高质量发展方面充分发挥优势学科的引领带动作用，实行学科分层管理，突出重点，整体推进，加强科室协作，促进学科融合发展，开展多学科诊疗，以综合发展的思路形成发展合力。此外，医院重视人才培养和引进，提出了“以人才为本”的发展理念，打造高水平的技术骨干队伍，注重人才合理使用，为每名医务人员提供良好的成才环境。

在推进专科建设过程中，河北医科大学第四医院采取了多项创新举措。赵宗茂介绍说，医院一是加强组织领导，成立了由书记和院长担任的临床专科建设管理领导小组，全力推动和协调医院临床专科建设方面工作；二是加强医院质量与安全管理体系建设，持续改进质量与安全管理；三是定期评估医院专科能力水平，并结合实际需求制定专科发展规划；四是积极推动医疗技术创新和临床应用；五是持续优化医疗模式；六是切实加强专科人才队伍建设，坚持引进与培养相结合、以培养为主的原则，建立健全人才培养机制，并注重优势学科医学交叉领域的复合型团队建设；七是强化责任落实，做好绩效评估；八是做好医院文化建设。

赵宗茂补充说，专科的综合能力水平体现在医疗服务能力、诊疗效率、医疗质量和疑难危重症综合诊疗能力上。此外，医院还应将医疗质量安全提升相关工作纳入专科综合能力建设评价体系，重视单病种质控工作，加强医院信息化建设。

“下一步，我们将继续把医患满意作为推动医院高质量发展的目标，充分运用新手段、新技术、新模式，将‘以病人为中心’贯穿于医疗服务各个环节，全面梳理医疗服务流程，整体提升医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平，形成流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的现代化医疗服务，使人民群众就医获得感、幸福感、安全感进一步增强。”赵宗茂说。（张慧丹）