心脏病引起睡眠障碍原因找到

科技日报北京7月20日电 （记者张佳欣）大约三分之一的心脏病患者存在睡眠问题。德国慕尼黑工业大学的一个研究小组在新一期《科学》杂志发表论文称，心脏病会影响松果体中睡眠荷尔蒙褪黑激素的产生。心脏和松果体两个器官之间的联系在于颈部的神经节。这项研究揭示了神经节前所未知的作用，并提示了新的治疗方法。

慕尼黑工业大学药理学和毒理学教授斯特凡·恩格尔哈特称，如果将神经节想象成“电气开关盒”，那么对于因心脏病而引发睡眠障碍的患者，就好比一根电线出现了问题，导致开关盒起火，然后蔓延到另一根电线。

研究小组发现，巨噬细胞在患有心脏病小鼠的颈神经节中积聚。巨噬细胞引起神经节的炎症，导致疤痕形成，并破坏神经细胞。在小鼠体内，从这些神经细胞延伸出来的轴突通向了松果体。在疾病晚期，连接腺体和神经系统的轴突数量显著减少。小鼠体内的褪黑素较少，昼夜节律被打乱。

在人类身上也看到了类似效应。研究小组调查了9名心脏病患者的松果体。与对照组相比，发现的轴突明显减少。与老鼠一样，患有心脏病的人的颈上神经节显示出疤痕，并明显增大。

在早期阶段，研究人员能够通过使用药物摧毁颈上神经节的巨噬细胞，使小鼠的褪黑素产量恢复到最初的水平。这证明了神经节在这一现象中的作用，同时也为开发预防睡眠障碍药物带来希望。