空气循环扇真的可以媲美空调吗

7月18日中午，北京南郊观象台气温突破35摄氏度高温线，迎来该站今年第27个高温日。

不只北京，连日来全国多地气温“狂飙”，让人们备受“烤”验，导致电风扇、空调等“清凉家电”销量飙升，其中就包括空气循环扇。

2023年6月中旬，国内某知名电商平台发布的《618“家消费”新趋势报告》显示，2023年5月26日至6月18日，该平台空气循环扇销售量攀升。在其他电商平台，各大品牌的空气循环扇月销量也是一路飘红。

而且，有商家称，空气循环扇的风感更自然，甚至比空调性价比更高。

那么，空气循环扇与普通电风扇有何不同？空气循环扇是否可以媲美空调呢？带着这些问题，记者采访了相关专家。

与普通电风扇降温原理基本一致

出汗是人体散热的一种方式。出汗后如果遇刮风等空气流动现象，人们常常会感到凉爽，这是因为流动的空气加快了人体表面汗液的蒸发速度，而汗液蒸发的过程会带走人体热量。

与这个原理相同，空气循环扇也是通过增加空气流动、加快人体表面汗液蒸发的速度，进而提升人体的散热效率、让使用者感觉凉爽的。

“空气循环扇本质上就是电风扇，是一种可以增强室内空气流动的家用电器。”中国科学院力学研究所非线性力学国家重点实验室特别研究助理乔正对记者表示，“空气循环扇通过吸入空气并将其加速排出，让使用者附近的空气流动速度变快。当快速流动的空气经过使用者的皮肤时，就会帮助其汗液更快蒸发，进而加速散热。”

也许有人会问：明明没有出汗，为什么空气循环扇也能让人感到凉爽？

人类皮肤表面有200万到400万个汗腺，它们无时不刻都在分泌汗液，而人类的肉眼可能看不到它们。空气循环扇通过加快汗液蒸发速度，进而给使用者送去“清凉”。

然而，人们也常常有这样一种感觉：当天气过于潮湿闷热，再怎么吹风扇也不会感觉凉快。这是因为此时空气相对湿度较高，人体表面汗液的蒸发受到了阻碍。

“当空气相对湿度较高时，空气循环扇可能就不会让使用者感觉凉爽了。”乔正解释道，“空气相对湿度高，意味着空气吸收水分的能力下降。这就像是一个已经装满水的杯子，如果再往里面倒水，水就会溢出。因此，如果空气中的湿度已经很高，它就无法再吸收更多来自人体皮肤的水分了。”

乔正表示，空气循环扇与普通风扇在帮助人类降温的原理上虽然基本一致，但前者往往具有更大的电机功率、更大的风扇叶片、更大的摇头角度或者特殊的风道设计，这可以让空气循环扇在一个更大的区域内加快空气流动速度。“形象地说，空气循环扇就像一根搅拌棒，如果制备精良且正确使用，它就可以让房间内的空气更快地流动起来。”他补充道。

更适合需增强室内热交换的环境

那么，什么样的场景适合使用空气循环扇呢？

“空气循环扇的主要功能是增强室内空气循环，适合需要增强室内热交换的环境。”乔正表示，举例来说，如果家中只有一台空调，而人们希望将空调的冷气送到家中其他位置，那么空气循环扇可能是个不错的选择。

至于空气循环扇是否比空调更省电、更健康，也因场景而异。

在炎热的天气，当空气相对湿度较低时，如果达到同等降温效果，使用空气循环扇可能比空调更省电；但如果在极端高温且空气相对湿度较高的天气，使用空调降温往往更有效。

乔正补充说：“如果不定期清洁、更换滤网，空调可能会使室内空气变得更加干燥，且可能会吹出尘埃或细菌使人生病，但是空气循环扇却没有这样的问题。”

因此，空气循环扇和空调各有利弊，该如何选择，取决于消费者的具体需求和使用环境，不能一概而论。在某些情况下，将两者结合使用可能是比较好的选择。

此前有媒体报道，根据2023年6月香港消费者委员会发布的最新测试结果，香港市面上逾六成半的空气循环扇样本安全测试不达标，不同样本之间的送风量最多相差超过五成，能源效率最多相差达67%。因此，是否购入该产品，消费者一定要合理评估自身使用需求、仔细鉴别相关产品。（记者 裴宸纬）