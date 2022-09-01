“全民健身，你我同行”建邺区全民健身日活动启动仪式暨城市定向赛活力开启

火力全开的街舞少年，身腰矫健的健身秧歌，灵动飞旋的空竹，行云流水的健身气功，激奋昂扬的大鼓，还有太极拳、健身球，以及时下流行的旱地冰壶、城市定向赛等。8月31日，建邺的体育运动爱好者们欢聚在一起，共同开启了全民健身日主题活动。

今年，我们迎来了我国第14个“全民健身日”。为深入贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述精神，宣传推广新修订的《体育法》，进一步助力复工复产，推动构建更高水平的全民健身公共服务体系，迎接党的二十大胜利召开，建邺区在严格落实防疫政策要求的前提下，隆重组织开展“全民健身日”主题活动。建邺区相关部门领导出席此次活动。

全民健身，你我同行。本次活动以“一核一线”为思路，将“全民健身日”主题活动这一核心与“建邺寻宝”城市定向赛相结合，开启了建邺区本年度全民健身系列主题活动。在“一街一品”特色组织下，建邺区莫愁湖街道、兴隆街道、南苑街道、沙洲街道、双闸街道、江心洲街道6个街道带来了精彩的体育项目展演。启动仪式后，“建邺寻宝”城市定向赛活力开跑，21组运动健将分别奔向5个精心设置的“点标”，开启闯关模式。体育+文旅+金融，在城市定向赛独特的设计下，选手们通过比赛，对建邺的城市特色、文化内涵、风景人情，以及“建设重要金融中心核心集聚区”的定位有了更深入的认识。

近年来，建邺区文化和旅游局（体育局）不断创新工作方式，“服务群众、你点我送”健身活动进社区，完善“10分钟体育健身圈”，各街道持续组织策划“一街一品”，充分利用“金角银边”完善群众体育健身基础设施，这一系列“实打实”的群众体育举措，不仅成为建邺群众体育“金名片”，更是让老百姓切身体会到体育运动的乐趣和益处，绘就建邺全民健身新蓝图。近日，江苏省体育局发布《关于表扬2018—2021年度全省群众体育先进单位和先进个人名单的通报》，南京市建邺区文化和旅游局（体育局）获得“江苏省群众体育先进单位”称号。这是建邺区文化和旅游局(体育局）继2021年获评“2017—2020年度全国群众体育先进单位”后，在群众体育领域获得的又一殊荣，更是对建邺区群众体育事业发展成果的肯定。

全民健身、全民健康、全面小康！随着人民生活水平不断提高，全民健身战略不断推进，建邺区群众体育不断发展，快乐健身已成为很多建邺居民生活的“标配”。