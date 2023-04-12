关于全民健康生活方式行动十五年总结工作的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团疾控中心：

为贯彻落实《健康中国行动2023年工作要点》相关要求，坚持关口前移，深入推进实施全民健康生活方式行动，积极开展“三减三健”行动，全民健康生活方式行动国家行动办公室现组织开展阶段性总结工作，全面了解各地自2007年行动启动以来的特色做法、工作模式和典型案例，综合评估行动的社会效益，指导下一阶段行动高质量发展，相关事宜通知如下：

一、工作内容

1.梳理本地区推进全民健康生活方式行动的主要措施和特色做法，全面展示行动成效形成阶段性工作总结（撰写提纲及编写要求见附件1）。

2.整理既往工作过程中出台的相关政策文件（见附件2），提炼本地区在普及“日行万步”、“吃动平衡”、“三减三健”、科学运动、戒烟限酒、心理健康等健康理念，促进公众养成健康文明生活方式的特色亮点、工作模式，以及推动社会各界参与行动的典型案例（见附件3）。

3.收集整理具有纪念意义的历史记录性影像资料，全面回顾过去十五年的行动历程，展示广大人民群众主动践行健康生活方式带来的获得感和幸福感。

二、相关要求

1.工作总结应重点突出、数据详实、思路清晰、问题精准、措施可行，充分展示省级行动办公室的统筹协调引领作用，提炼市县级工作亮点。

2.典型案例要突出示范作用，优中选优，每省上报2-3个，国家行动办公室将遴选优秀案例通过官方网站、微信公众号、人民网等媒体平台进行展示和宣传推广。

3.以省为单位收集图片20-30张，突出行动的特色，文件名以“序号、时间、地点、人物、内容”格式命名（或另附说明文档），图片为JPEG格式，文件不小于2M。

4.请于2023年5月31日前将工作总结和典型案例通过OA办公平台报送至国家行动办公室，同时将相关word文档和图片发送至联系人邮箱。

三、联系方式

联 系 人：杨一兵 王静雷 中国疾控中心慢病和老龄健康管理处

电话：010-58900222

邮箱：naction91@163.com