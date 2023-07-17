王贺胜赴中国疾控中心开展专题调研

7月11日，国家卫生健康委党组成员、副主任，国家疾控局党组书记、局长王贺胜带队赴中国疾控中心开展专题调研，走访性病艾滋病预防控制中心、结核病预防控制中心等二级单位，深入了解国家传染病应急队伍建设情况，主持召开中国疾控中心改革发展座谈会，深入剖析制约发展的困难因素，研究推进体制机制改革、能力提升、人才激励和科技创新等重点工作，并与有关二级单位负责同志深入交流，听取意见建议。

王贺胜对中国疾控中心工作予以充分肯定，指出中国疾控中心作为传染病防控的国家队，在监测检测、预警预判、应急处置等方面发挥了强有力的技术支撑作用，为我国取得新冠疫情防控的重大决定性胜利，作出了不可替代的重要贡献。王贺胜强调，中国疾控中心改革发展面临重要机遇期，已率先加挂预防医学科学院牌子，大幅提高专业技术高级岗位比例，开展绩效工资改革试点，推动科研转化平台建设，对各地疾控中心改革发展发挥了示范引领作用，为疾控事业高质量发展奠定了坚实基础。

王贺胜要求，中国疾控中心要抢抓改革机遇期，乘势而上、善作善成，要在提升政治能力上作表率，坚决贯彻落实好中央决策部署，切实推动解决一批重点难点问题，着力解决群众在防疾病、保健康方面的急难愁盼问题，以疾控体系高质量发展的新成效新突破检验主题教育成果。要以“时时放心不下”的责任感，统筹落实好各类传染病防控工作。要紧紧围绕国家战略需求，聚力攻坚关键核心技术，提高保障群众健康和公共卫生安全的能力，深化与世界卫生组织等的合作，推进构建人类卫生健康共同体。要打造决策咨询的高级别智库，健全交叉学科培养机制，加强应用型人才培育，弘扬伟大抗疫精神，锻造一支政治素质和业务能力“双过硬”的疾控铁军。

国家疾控局综合司、规财法规司、传防司、人事司负责同志参加调研。

（来源：国家疾控局）