健康生活方式能提高中国成年人的期望寿命

中国疾病预防控制中心营养与健康所赵丽云研究员团队与北京大学李立明教授团队在《柳叶刀-公共卫生》(The Lancet Public Health)期刊上发表了一篇题为“Healthy lifestyle and life expectancy at age 30 years in the Chinese population: an observational study”[1] 的研究论文。该研究是第一项在中国人群中开展的多项生活方式因素与期望寿命之间关联的综合性研究。研究显示,推广健康生活方式可以降低心血管疾病、恶性肿瘤以及慢性呼吸系统疾病等重大疾病的死亡率,从而提高中国成年人的期望寿命。

与传统生活方式相关的危险因素,包括吸烟、过度饮酒、缺乏身体活动、不良饮食习惯和肥胖等,都已被证实与死亡风险存在关联,特别是慢性病导致的死亡[2, 3]。基于传统流行病学生存分析得到的反映危险因素与疾病/死亡风险关联的相对危险度(Relative Risk,RR)指标通常不易被非专业人士理解。相比之下,期望寿命这一概念更为直观,可以定量衡量人群综合死亡水平,是评价一个国家或地区社会经济发展水平及卫生服务水平的指标。

该研究整合了中国慢性病前瞻性研究(China Kadoorie Biobank,CKB)约50万人数据、中国居民营养与健康监测(China Nutrition and Health Surveillance,CNHS)以及全球疾病负担研究(Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study,GBD)3个数据库,通过使用寿命周期表法来估计中国人群30岁时不同生活方式水平下的期望寿命。

研究关注的健康生活方式分为5组:(1)不吸烟/非因病戒烟;(2)不过量饮酒:男性每日饮酒量<30g纯酒精,女性<15g纯酒精;(3)健康的饮食习惯:每日摄入新鲜蔬菜和水果,每周1-6天摄入红肉及制品,每周≥4天摄入豆制品,以及每周至少一天摄入水产品;满足前述4-5条视为具有健康的饮食习惯;(4)积极的身体活动:总身体活动水平排位在同年龄组、同性别人群的前50%;(5)健康的体重和体型:体质指数(Body-Mass Index,BMI)介于18.5-27.9kg/m2之间,且男性腰围<90cm、女性腰围<85cm。另外,根据低风险生活方式因素的数量得出一个简单的低风险生活方式分数,范围从0到5,分数越高表示生活方式越健康。

研究结果表明,在中国人群中,与具备0-1项低风险生活方式者相比,同时具备上述5项健康生活方式者的男、女性人群30岁时的期望寿命分别长8.8和8.1岁(图1)。死因分解分析表明,女性中延长的期望寿命有72%可归因于心血管疾病、癌症和慢性呼吸系统疾病死亡率的降低,男性中归因比例为64%。

图1. 具备不同数量低风险生活方式者30岁时的期望寿命及其差异和疾病别死亡率归因

研究同时还发现,即使不同特征人群的期望寿命存在差异,但随着健康生活方式的增多,期望寿命均逐渐延长。以城乡分析为例,具备全部5项健康生活方式的城市人群30岁时的期望寿命较仅具备0-1项者分别长9.2岁(男性)和10.5岁(女性),农村人群的期望寿命相应长9.7岁(男性)和11.2岁(女性)(图2)。

图2. 城乡人群中具备不同数量低风险生活方式者30岁时的期望寿命

研究证实,普及健康的生活方式可能成为提高中国人群期望寿命的重要驱动力,落实全民健康生活方式行动应成为实施《“健康中国2030”规划纲要》的重要工作内容。

参考文献

[1]Sun Q, Yu D, Fan J, et al. Healthy lifestyle and life expectancy at age 30 years in the Chinese population: an observational study[J]. The Lancet Public Health, 2022.

[2]Zhu N, Yu C, Guo Y, et al. Adherence to a healthy lifestyle and all-cause and cause-specific mortality in Chinese adults: a 10-year prospective study of 0.5 million people[J]. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2019, 16(1): 98.

[3]Zhang Y B, Pan X F, Chen J, et al. Combined lifestyle factors, all-cause mortality and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies[J]. J Epidemiol Community Health, 2021, 75(1): 92-99.

中国疾控中心营养所 魏潇琪 供稿