谢聪颖：学科建设赋能 激活医院高质量发展“动力引擎”

“学科是医院建设的细胞，也是医院能力的载体。学科建设是医院发展的一项综合性、长远性的工作，是全面提高学科人才素质、学术水平和医院整体水平的根本和基础。”近日，温州医科大学附属第二医院（以下简称“温医大附二院”）副院长谢聪颖做客人民健康《对话领航者·公立医院管理者》系列节目（点击查看视频），分享了学科建设引领公立医院高质量发展的相关经验。

统筹布局筑牢学科发展基石

“推进重点学科建设，筑牢学科高地，应该结合区域卫生健康需求、医院发展战略定位和科室自身优势。”谢聪颖进一步阐述，医院生存与发展的关键在于医疗质量，发展医院重点学科，尤其要重视临床服务能力和质量安全水平的建设，提升重大疾病诊疗水平和疑难危重患者救治能力。

谢聪颖建议，对研究型医院而言，要重视临床与科研的融合发展，着力于科创策源，将临床实际问题作为科研方向，实现技术突破、机制创新，将科研成果转化成新技术、新疗法、新指南，从而进一步推动临床诊疗水平提高。

对大学附属医院而言，要重视医、教、研的有机结合，通过高效的教学促进临床质量改善，同时为学科发展培养后备力量。在人才梯队构建方面，不仅要重视学科带头人和接班人的培养和选拔，更加要注重整体队伍的培养，将专业人才培养与学科建设结合起来。“同时，鼓励医务人员多形式、多渠道赴国内外进修学习，紧跟先进水平，努力提升人才队伍的国际化视野，切忌闭门造车，唯有合作与交流才能让个人和学科均得到快速高质量发展。”谢聪颖说。

医学技术创新助力学科建设

随着医学技术的飞速发展，临床新技术涌现频率越来越快，要保持医院学科的发展优势，关键在于技术创新。

关于强化医学技术创新的措施，谢聪颖认为可以从以下几个方面着手：

加强科研投入和政策支持。医学技术创新依赖于科研人员的不懈努力和相关部门的大力支持。在科研实践中，重点支持科研成果转化，例如，“来自临床最终反哺临床”的技术创新项目。建议医院主管部门要从科研制度、资金投入、绩效激励、人才照顾等方面综合引导。

加强国际交流与合作。我国医学技术与世界高水平相比还存在一定差距，因此，建议通过加强国际交流，引入海外先进技术，以及优秀人才来医院开展工作，从而加强学科建设，进一步提高我国医学技术水平。

加强知识产权保护。知识产权保护是医学技术创新的重要保障。加强知识产权的保护和管理，要建立健全知识产权保护制度和相关法律法规，加强知识产权的宣教和教育，为医学技术创新和发展提供法律保障。

优化医疗服务体系。优化医疗服务体系是医学技术创新的重要基础，建议强化医疗机构的管理和制度建设，优化诊疗流程，提高医患信任度和满意度，为临床研究和技术创新应用提服务保障。

强化学科建设医务人才支撑

人才是学科发展的有力支撑。“人才是学科的核心所在，有人才有一切。包括我们医院在内的医疗机构都非常重视人才引育工作。借助传统学科优势，以医带研，以研促医，搭建各类临床和基础研究平台，提高医务工作者的整体科研水平。”结合温医大附二院的实践经验，谢聪颖分享了几点人才培养的心得体会：

加强人才战略谋划。坚持党管人才，加强组织领导，分类专题调研人才队伍建设现状，形成具有前瞻性的人才培养和发展中长期规划，推进医教研不同层次、不同年龄人才引育，搭建不同类型、不同层次人才发展平台，构建一支数量合理、结构优化、梯队成型的人才队伍。

加大人才引育力度。紧紧围绕学科发展规划，突出“高精尖缺”导向，重点谋划引进学科领军人才、学科带头人、学术带头人，同时兼顾学术骨干、优秀博士（后）的引进，加强人才培育、人才梯队建设。

加快打造最优人才生态。完善人才队伍建设机制，以人才工作为抓手，激活公立医院高质量发展的新动力。资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素；加强岗位设置和聘用管理，深化职称制度改革，建立充满活力和竞争力的薪酬、科研配套、后勤保障体系，释放人才环境集聚效应、人才机制活力效应、人才政策创新效应；制定人才职业发展路径图，建立以能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系，充分发挥优秀人才引领带动作用。（赵晓彤）