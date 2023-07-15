孩子如何吃出健康？这份夏季健康饮食指南家长请收好

炎炎夏日，“吃”成了一个困扰人的问题：天气太热，没有胃口；凉的吃得太多，容易拉肚子；吃得太油腻，容易肠胃不适……饮食不科学让孩子的健康亮起了红灯。那么，家长该如何合理安排孩子的夏季饮食呢？就此人民网记者采访了重庆医科大学附属儿童医院临床营养科副主任营养师孔粼。

孔粼表示，儿童在夏季食欲不振、厌食或食量减少，很大程度上是因为出汗多、消化液减少，导致消化功能降低、食欲大减，多为正常生理现象，不必过于担心。

对于夏季儿童饮食，孔粼给家长带来8条建议：

1.能量摄入要充足

当温度超过30℃，环境温度每增加1℃，人体能量需要量就增加0.5%。所以，要保证孩子摄入足够的能量，避免因能量摄入不足而影响孩子的成长发育。

2.摄入优质蛋白质

夏季气温高，人体代谢速度加快，蛋白质消耗量大增。应选择瘦肉、鱼类、禽肉、乳类、大豆及其制品等富含优质蛋白的食物来弥补蛋白质的消耗。

3.清淡饮食

高温天气，饮食应清淡。避免动物内脏、肥肉、油炸食品及油腻浓汤等食物的过多摄入，可选择富含碳水化合物而脂肪含量少的食物；烹饪方式多采用蒸、煮、炖、烩、汆等；可选择清淡素菜汤等食物作为补充水。

4.少吃凉食

冷饮、冷藏凉菜等适当吃解暑，大量吃会伤身。长期过量的冷食物进入胃，会使胃黏膜下血管收缩，黏膜层变薄，或出现黏膜水肿甚至糜烂。

5.适量食用苦味蔬菜

相关研究表明，苦瓜、苦菜、茼蒿、莴笋等蔬菜中的生物碱、氨基酸、苦味素等具有消暑、退热、提神、健胃等功能，可适量选择。

6.补充水和矿物质

高温条件下，机体通过大量排汗散热，水和矿物质丢失严重，这也是导致中暑的重要因素。建议充足饮水，同时适当补充钠、钾、钙、镁、氯等矿物质，避免矿物质缺乏和脱水。

7.适量补充水溶性维生素。

夏季温度高，人体代谢加快，能量消耗增加。维生素B1、维生素B2和烟酸等水溶性维生素与能量代谢息息相关。夏季可适当多摄入谷类、豆类、坚果、蛋奶、绿叶蔬菜、瘦肉、鱼类等富含水溶性维生素的食物。

8.注意饮食卫生

夏季潮热的气候特别适合细菌繁殖。再加上夏天人们喝水多，胃酸被稀释，消化道的防御功能减弱，特别容易患肠炎、痢疾等消化道传染病。因此要注意养成良好的饮食卫生和个人卫生习惯。不要买变质的食材，食物最好现做现吃，过夜食物要充分加热后再吃，生吃瓜果要清洗消毒。（视频制作：实习生李炅）