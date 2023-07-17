暴雨洪涝后 注意预防这些皮肤病

据水利部预测，“七下八上”期间，我国洪旱并重，局地暴雨洪涝多发重发，降雨主要呈“东部南部多、西北少”分布。暴雨洪涝后容易引起各类皮肤病，主要包括真菌感染、细菌感染、皮炎湿疹等。

四川省医学科学院·四川省人民医院皮肤科主治医师周夕湲在接受人民网记者采访时介绍，夏季炎热、潮湿，人体容易出汗，本就是皮肤癣病的高发季节。洪涝灾害后湿度更大，如果皮肤长期浸泡在洪水中，很容易发生足癣、股癣、体癣等真菌性皮肤病，可表现为浸渍、水疱、脱屑伴瘙痒等。在预防方面，既往有足癣者要勤换鞋袜，保持足部皮肤干燥；有股癣者应穿宽松、透气的内裤，避免久坐。同时，要注意皮肤褶皱部位局部清洁，保持局部的干燥、透气，不和他人共用拖鞋等物品。

“洪灾过后，由于接触了污水，灾后卫生条件较差，加上劳累之后免疫力下降，容易诱发细菌性皮肤病，比如毛囊炎和脓疱疮；破损处的皮肤极易合并细菌感染，严重者可造成丹毒、蜂窝组织炎等。毛囊炎好发于青壮年，表现为毛囊性的丘疹、脓疱；脓疱疮好发于儿童，表现为水疱、脓疱、糜烂、结黄痂等，严重者可出现皮肤疼痛、剥脱、发热等。”周夕湲提醒，预防细菌性皮肤病要注意个人卫生，及时用干净的水洗澡、洗衣服。每天换洗贴身衣物和袜子。

周夕湲表示，由于洪水浸泡泥土和污物，含有很多细菌、真菌、污染物，本身就存在过敏的人群一旦接触，更易引起湿疹、皮炎等皮肤疾病。其表现为皮肤出现红斑、丘疹、水疱，奇痒难忍，严重的出现糜烂、渗出，处理不当或继续浸泡污水可出现继发细菌感染。预防此类皮肤病，要及时清洗，保持皮肤清洁；不要食用辛辣食物、易致敏食物及饮酒；不用热水烫洗，尽量减少搔抓患处，减少日光暴晒；皮肤干燥者，可涂抹润肤乳。

“夏季是蚊虫繁衍的季节，洪水泛滥更促进了蚊虫的孳生，要警惕虫咬皮炎。”周夕湲表示，虫咬皮炎可出现丘疹、风团或瘀点，亦可出现红斑、丘疱疹或水疱，皮损中央常有刺吮点，散在分布或数个成群。儿童以及部分体质敏感的人群，可出现大片的肿胀，自觉奇痒、灼痛，一般无全身不适，严重者可有恶寒发热、头痛、胸闷等全身中毒症状。为预防虫咬皮炎，在室外要穿长衣裤，野外露宿时尽量使用蚊帐，室内注意通风干燥。

为防止各类皮肤病发生，周夕湲建议，尽量减少手足在水中浸泡的时间，可在下水前外涂防水油膏；户外作业时应穿戴好防护衣帽，下水作业时穿防水长筒靴；注意做好个人卫生，浸泡后要及时清洁，对破损皮肤及时消毒。